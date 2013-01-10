人民币小幅收升 贸易顺差远优预期提供助力

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
* 人民币即期小幅收升
* 中间价微涨至八个半月新高
* 12月出口及贸易顺差数据远优预期
* 外贸改善近期仍将对人民币形成支撑
路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升,跟随再创八个半月新高的中间价走势.交易员认为,甫公布的去年12月出口及贸易顺差数据远优于预期,是支撑近期人民币可能继续温和走强的主要原因.
上海一大行交易员表示,近期客盘还是以结汇为主,预计人民币还是升值压力大些.结合稍早发布的中国12月外贸数据,她认为优于预期的出口和顺差显示国外形势有所改善,对人民币形成支撑.
"最近至少美元兑人民币中间价还是一点点往下走,人民币应该还会有一点升值吧,但会比较缓和."她说.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2244 6.2222 6.2258 6.2793 6.2814 6.2262
交易员并认为,尽管人民币面临升值压力,但并不意味着会再次冲击涨停.一来市场已经没有去年四季度那么恐慌;二来近期价格较为均衡,客盘淡静,温和升值的可能性还是偏大.
中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.
东京汇市日圆周四在接近两年半低位的水平处于守势,因市场预期日本央行将有新举动提振经济;同时澳元也在强劲的中国贸易数据公布后跳涨.
以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2729/69 6.2940
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1915/45 6.2000
境内美元人民币一年期掉期升水报1,010点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3254元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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