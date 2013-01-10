人民币小幅收升 贸易顺差远优预期提供助力

* 人民币即期小幅收升

* 中间价微涨至八个半月新高

* 12月出口及贸易顺差数据远优预期

* 外贸改善近期仍将对人民币形成支撑

路透北京1月10日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升,跟随再创八个半月新高的中间价走势.交易员认为,甫公布的去年12月出口及贸易顺差数据远优于预期,是支撑近期人民币可能继续温和走强的主要原因.

上海一大行交易员表示,近期客盘还是以结汇为主,预计人民币还是升值压力大些.结合稍早发布的中国12月外贸数据,她认为优于预期的出口和顺差显示国外形势有所改善,对人民币形成支撑.

"最近至少美元兑人民币中间价还是一点点往下走,人民币应该还会有一点升值吧,但会比较缓和."她说.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2244 6.2222 6.2258 6.2793 6.2814 6.2262

交易员并认为,尽管人民币面临升值压力,但并不意味着会再次冲击涨停.一来市场已经没有去年四季度那么恐慌;二来近期价格较为均衡,客盘淡静,温和升值的可能性还是偏大.

中国去年12月进、出口增速远超越预期,并创下数月高位,一举驱散金融市场对中国外贸前景的深重担忧.未来随着欧美经济逐渐恢复,中国外贸也将缓慢回暖,不过很大可能仍是个位数成长.

东京汇市日圆周四在接近两年半低位的水平处于守势,因市场预期日本央行将有新举动提振经济;同时澳元也在强劲的中国贸易数据公布后跳涨.

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2729/69 6.2940

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1915/45 6.2000

境内美元人民币一年期掉期升水报1,010点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3254元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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