人民币兑美元创逾五个月新低

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币兑美元创逾五个月来新低,突破6.34阻力位
* 中间价受欧元疲软拖累弱势低开,购汇力量积极
* 欧元走势更弱,人民币兑欧元创出近10年新高
路透上海/北京5月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四创逾五个月来收盘新低.中间价受欧元疲软拖累弱势低开後,购汇力量积极,加之海外美元气势如虹,即期汇价呈单边走软之势,一举突破6.34阻力位.
欧元的走势更加孱弱,人民币兑欧元即期收报7.9635元,为2002年6月以来的收盘新高.交易员指出,欧洲纾困进展艰难,因此近期欧元仍存进一步下探的空间,受其拖累人民币兑美元弱势亦将持续一段时间.
"今天美元兑人民币呈单边向上的走势,"上海一大型银行交易员称,"国内买汇的情绪很高,国际美元指数真得很强,欧元跌得比人民币还要快."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3447 6.3358 6.3465 6.3247 6.3208 6.3345
前次人民币兑美元收盘低点为2011年12月20日的6.3472元.
上述大行交易员并指出,再次汇改以来,人民币贬值的预期有所升温,客户持有美元头寸的信心很足,交易盘也只能选择顺势而为,这毕竟是整个市场的选择.
上海另一银行交易员则表示,经过前期下跌後,欧元已经到相对低位,如消息面平淡短期内欧元或有技术性反弹.但如不利消息频出,则将维持跌势.
欧元/美元下午盘一度触及22个月新低,5月欧洲区制造业PMI初值创2009年6月来新低.
欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.
以下为北京时间17:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4015/45 6.3990
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3380/10 6.3320
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水255点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3702元.
东京汇市,欧元兑美元周四在略高於22个月低位处徘徊,仍有可能进一步下跌,因希腊未来可能退出欧元区令投资者持续焦虑不安.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 林高丽
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