人民币连续第二日微幅收跌

* 人民币继续微幅走跌

* 中间价随隔夜欧元走低至逾两周来最弱水平

* 午後购汇盘略多但整体相对平静,现汇价格维持窄幅波动

* 料今後一段时间在6.34-6.36之间波动

* 希拉里访华料影响有限,因人民币升值压力已减轻

路透北京9月5日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三连续第二日微幅收跌.中间价随隔夜欧元走势开低至逾两周来最弱水平,午後虽出现部分购汇盘,但整体客盘表现平静,现汇价格在中间价附近窄幅波动.

华东一银行交易员称,市场相对比较平稳,估计在十八大以前市场仍将以维稳为主,不会有大的变化,客盘的动向将指引市场方向,估计今後会在6.3400-6.3600之间波动.

"十八大之前市场应该不会有太大的动作,投资者也不会轻易去赌方向,"上述交易员称,影响市场的重大因素除了客盘外,就是欧美经济状况,包括QE3等.

另有上海一位银行交易员反映,客户当前对价格十分敏感,6.34元阻力位很重要,昨天即期汇价走强至6.34元下方时刺激作用比较大,客户趁美元便宜入场购汇令美元反弹,今天预计6.345元阻力较大,有可能会跌破6.35元.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3492 6.3406 6.3546 6.3460 6.3402 6.3473

上述交易员称,人民币中间价和早盘的走势跟隔夜欧元下跌有关系,感觉目前欧元利好消息出得差不多了,而反过来美国的利空有点出尽的意思,所以欧元有些走软.

欧元兑美元在连涨两日後走软,投资者越发谨慎地认为,欧洲央行解决区内债务危机的计划可能缺少细节.东京汇市欧元/美元跌0.3%至1.2531,脱离周二高点1.2629,但仍未远离上周五高点1.26378,这是其7月初以来的最高点.

美国国务卿希拉里·克林顿9月4日至5日访华.这是她今年以来第二次访华.不过交易员认为,这对人民币汇率影响不大,当前人民币升值的政治压力已经小很多,随着贸易顺差占GDP比重的减小,人民币低估幅度已经下降,升值动力也很小.

以下为北京时间17:55,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4375/25 6.4350

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3510/40 6.3465

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水维持在高位,为1,220点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4712元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯/杨淑祯

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