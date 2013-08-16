人民币早盘创新高后涨幅缩窄 今年以来升值已近2%（更新版）

* 早盘首破6.11创新高,随后涨幅缩窄

* 中间价走升30个点子

* 市场担心监管层干预，午盘或窄幅振荡

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路透北京8月16日 - 人民币兑美元即期周五早盘走高。中间价再高开30个点子，开盘后即期一度涨至6.1090元历史高位，其后购汇盘令涨幅收窄。交易员表示市场对创新高后接近日间涨幅上限还是有忌惮心理，担心监管层出手干预，午盘可能保持高位窄幅振荡。

上海一股份行交易员说，开盘后在6.11下方有少量成交，但其后盘面动静不大。“市场可能还是怕涨停，监管层又要出来干预，所以又慢慢买（美元）回去了。”

此前，即期汇价已经在6.12元附近徘徊一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升值预期也日趋明朗。

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.1112元，上日收报6.1125元。今日人民币兑美元中间价为6.1666元，上日中间价为6.1696元。

今日创下的最高点所对应的年初来累计涨幅已经达约1.99%。而上半年路透调查显示，多数人预测今年人民币升值幅度在1%-2%。

东京汇市美元在周五亚盘持稳，前日由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债措施的不确定性，导致美元兑日圆从一周半的高点震荡回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2380/60，上日尾盘为6.2420。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.1071/01元，上一交易日尾盘报6.1074元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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