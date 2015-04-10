人民币收四连跌 B股、港股双火爆激发购汇热情

路透北京4月10日 - 人民币对美元即期周五收盘四连跌，中间价回调至一周低位，未理会美国对人民币汇率的最新施压。交易员们认为，美方表态对人民币即期影响有限，今日人民币走贬主要受季节性与股市投资者的购汇需求影响，且隔夜美元指数涨至三周高位也有出力。

他们并称，B股、港股的火爆行情，激发了投资者的购汇热情，人民币抛售较重，而且这一市场激情刚刚触发，下周仍有望延续。

港股通额度已连两日告罄，而AH股溢价仍具吸引力，故不少希望南下购入港股的投资者用人民币购换港币，对人民币汇率造成打压。而沪深B股今日也突然拔地而起，沪B股以美元交易，深B股则以H股交易。

清算行一般都会把人民币兑港币拆成人民币兑美元、美元兑港币两笔交易，港元兑美元昨日亦因此触及强方兑换保证水平。

“美国汇率报告没什么影响，人民币走势偏弱主要受购汇需求推动，”一城商行交易员表示，“这几日南下资金购汇需求旺盛，还有部分季节性的油盘购汇，这些都是真实需求的。”

美国财政部周四发布的半年度汇率政策报告称，中国人民币汇率仍被大幅低估，不过表示北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。

因港元汇价持续走强，并触及强方兑换保证水平，香港金管局周五下午向市场再次注入69.75亿港元。这也是金管局短时间内三次向市场注入港元，合计近163亿港元，为去年8月以来首见。

市场人士并认为短期人民币贬值空间有限，因两会之后央行的政策意图已很明朗，积极推动亚洲基础设施投资银行建设与争取加入特别提款权（SDR）等均释放出汇率维稳信号。

一城商行交易员称，近期国际美元强势，会加大人民币贬值预期，但只要汇率没跌破6.22元或者升破6.19之前，继续维持区间运行的判断。 全球汇市方面，因初请失业金数据缓解了对美国就业市场的担忧，市场注意力回到对美联储今年升息机率的关注上，美元本周有望录得一个月来首次周线上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2080 6.2060 -0.03%

中间价 6.1370 6.1338 -0.05%

成交额 137亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.24% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 61 6.2072 6.2133

2015年来即期升贬值幅度 -0.06%

"1年期美元/人民币掉期升水" 1745

离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日

1年期NDF 6.3275/6.3325 6.329

CNH即期 6.2184/6.2204 6.2172

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 毕晓雯)

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