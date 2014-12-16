粤港澳有望签订服务贸易自由化协议 放宽投资限制--报载

路透上海12月16日 - 中国证券报周二报导，为加快推进广东自由贸易园区建设、实现国务院提出的“2014年基本实现粤港澳服务贸易自由化”目标，粤港澳三地有望于近期签订服务贸易自由化协议。

报导并指出，未来广东省还会争取放宽或取消对港澳投资者持股比例、经营范围等限制措施，推动专业资格互认，探索个人专业服务资格执业方式，通过CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)基本实现粤港澳服务贸易自由化。

“通过3-5年的努力，将广东自由贸易园区建设成为投资贸易便利、服务贸易基本自由、监管模式灵活高效、营商环境与国际接轨、行政与法制透明规范的与港澳全面合作示范区，”报导援引业内人士介绍，其中，服务贸易自由化是广东自由贸易园区的重点。

报导指出，今年3月粤港合作第十九次工作会议提出，推动年内率先基本实现粤港澳服务贸易自由化。除推进CEPA和服务业对港开放先行先试外，双方要共同研究争取扩大新的开放领域，着重拓展开放“深度”，共同探索实行准入前国民待遇加负面清单管理模式。

报导援引业内分析人士称，粤港澳服务贸易自由化有望率先实行准入前国民待遇加负面清单管理模式。

上海自由贸易试验区运行以来，在负面清单管理模式方面形成一些可复制、可推广的经验，未来广东可通过编制负面清单方式进一步向港澳投资者包括港澳服务投资商扩宽投资领域。(完)

(发稿 吴芳; 审校 黄凯)

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