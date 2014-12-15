中国自贸区扩围体现“错位竞争” 未来料重沿海沿边--中信

路透北京12月15日 - 中国决定在广东、天津和福建特定区域再设三个自由贸易园区。国内券商--中信证券认为，三地作为“自贸试验区第二梯队”亮相，除学习、复制上海的经验以外，主要亮点在于“错位竞争”优势。

具体而言，广东自贸区在金融开放的深度和广度可能超过上海；而天津自贸区特色在于横跨“新型城镇化”、“自贸区”、“国企改革”三大改革领域，多项改革规划将统筹协调推进。

至于福建自贸区，预计在航运、港务、商贸服务领域的政策力度可能超过上海，而且在对台政策方面可能会突破ECFA以及两岸服务协议的既有框架。

中信首席经济学家诸建芳并在报告中指出，自贸试验区第三梯队料将在沿海、沿边经贸发达的地区进行推广，特色在于“扩大对外开放、对接周边区域”，例如广西对接东盟国家，新疆对接“一带一路”上的国家等。

以下为中信证券报告的要点摘录：

1、自贸风潮又波澜——从“自贸区1.0”到“自贸区2.0”

10多年前，中国加入WTO，这一制度性变革“唤醒了”中国制造业的潜能，并重塑了全球贸易格局，从2002至2008年，中国出口年平均增速达到27.3%，目前中国已经成为贸易总量第一大国。我们认为，未来5至10年，将会改变中国外贸运程的制度性变革是“升级版本的区域贸易一体化浪潮”，我们给这个潮流命名为“自贸区2.0版”。

我们把“大国与小国”合作的自贸区归类为“1.0版本”；而将“大国之间”合作的自贸区归类为“2.0版本”。目前区域经济一体化组织已经超过500个，平均每个月要产生“2个半”自贸区协议。几乎所有的WTO成员国至少加入了一个自由贸易区。在这种“支线发达”的“自贸区1.0框架”下，三大自贸区“三分天下”，即以美国为核心的“北美自贸区”、以德国为核心的“欧盟”、以中国为核心的“中国-东盟自贸区”。而尽管“支线发达”但自贸区“干线尚未贯通”。展望未来，自贸区发展格局将由“分疆列土的春秋时代”，进入“强强整合战国时代”，当前备受瞩目的中日韩自贸谈判、美日TPP谈判、美欧TTIP谈判就是“1.0版”向“2.0版”过度的例证。

2、看懂大棋局：“自贸试验区”是对“自贸区”进行压力测试的“窗口”

“自贸区”是国家与国家之间或者国家与地区之间缔结的协定，而“自贸试验区”是在一国或地区自身境内开辟的特定区域。目前，我国与其他国家和地区进行自贸谈判的障碍主要在于制度和规则层面，将“自贸试验区”作为压力测试的对外开放“窗口”，适用国际通行规则、扩大对外开放的行业领域，可以为我国与其他国家建立跨国自贸区奠定对接基础。

3、第二梯队亮相，体现“错位竞争”优势

广东、天津和福建作为“自贸试验区第二梯队”亮相，除了学习、复制上海的经验以外，主要的亮点在于“错位竞争”优势。由于各地区自贸试验区的方案尚未出台，我们依据区域经济特点和国家战略导向，对粤、津、闽三地自贸试验区建设方向进行推测和梳理。

广东方面，我们推测其区域包括南沙、横琴、前海、白云，与上海的“错位竞争”优势体现在同香港和澳门的互动方面以及服务贸易方面，重点是金融领域，例如深圳市政府就在2014年初提出建立“金融创新中心”、发展“跨境金融”和“跨境资本流动”的目标。我们判断，广东自贸区在金融开放的深度和广度可能超过上海。

天津方面，我们推测其区域包括滨海新区内的东疆保税港区、中心商务区和天津保税区三部分，与上海的“错位竞争”优势体现在实体经济领域。天津拥有保税区、天津港，以及相对发达的高端装备制造业和生产性服务业，而天津的金融发展则定位为“服务实体经济”，比如贸易便利、贸易融资、金融租赁等。同时，天津为京津冀城市圈的重要组成部分，且作为老工业基地，国有企业较多。我们判断，天津的特色在于横跨“新型城镇化”、“自贸区”、“国企改革”三大改革领域，多项改革规划将统筹协调推进，利好区域内的电子信息、汽车、生物技术与现代医药、装备制造、新能源及环保设备等先进制造业，以及现代物流、现代商贸、金融租赁、中介服务等现代服务业。

福建方面，我们推测其区域包括厦门、福州平潭和福州新区。福建是古代海上丝绸之路的起点，与中国台湾地区和东南亚国家经贸往来频繁。我们判断，福建自贸区的亮点在于，在航运、港务、商贸服务领域的政策力度可能超过上海，在对台政策方面可能会突破ECFA（海峡两岸经济合作框架协议）以及两岸服务协议的既有框架。

4、未来仍有推广空间，第三梯队重在“对接周边区域”

第一梯队具有“先发优势”，第二梯队具有“错位优势”，我们判断自贸试验区第三梯队将在沿海、沿边经贸发达的地区进行推广，有别于第一、二梯队，第三梯队的特色在于“扩大对外开放、对接周边区域”，例如：广西对接东盟国家，新疆对接“一带一路”上的国家等。

5、战略意义深远，兼具“以长带短”稳经济的政策效果

从长期看，自贸试验区的战略意义深远：首先，主动适应国际规则，扩大对外开放，对接海外市场；其次，顺应“全球自贸风潮”，分享新一轮全球制度红利；最后，有助于参与新的国际规则的制定，掌握国际话语权。

从短期看，自贸试验区政策红利有利于稳定对外贸易和经济增长。“贸易便利”、“创新监管服务模式”等措施的推广将直接有利于推动商品贸易，“深化国际贸易结算中心试点”、“人民币跨境使用”等措施将通过减少贸易支付结算的摩擦、提供贸易融资、平抑汇率波动等功能间接地推动商品贸易。此外，自贸试验区有利于加快当地基础建设和引入民间投资。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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