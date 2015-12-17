在自贸区内积极稳妥推进人民币资本项目可兑换试点--中国国务院

路透北京12月17日 - 中国国务院周四发布指导意见称，将在自由贸易区内积极稳妥推进人民币资本项目可兑换的各项试点，便利境内外主体跨境投融资，加强与自由贸易伙伴货币合作，促进贸易投资便利化。

中国政府网刊登国务院关于加快实施自由贸易区战略的若干意见指出，将进一步优化自贸区建设布局，加快构建周边自由贸易区，力争与所有毗邻国家和地区建立自由贸易区。结合周边自由贸易区建设和推进国际产能合作，逐步形成全球自由贸易区网络。

同时，放宽投资准入。大力推进投资市场开放和外资管理体制改革，进一步优化外商投资环境。与自由贸易伙伴协商一致的基础上，逐步推进以负面清单模式开展谈判，积极扩大服务业开放，推进服务贸易便利化和自由化。

意见稿并称，将加快建设高水平自贸区，提高货物贸易开放水平。坚持进出口并重，通过自贸区改善与自由贸易伙伴双向市场准入，坚持与自由贸易伙伴共同削减关税和非关税壁垒。

将通过自由贸易区等途径实施开放带动战略，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。

“可把对外自由贸易区谈判中具有共性的难点、焦点问题，在上海等自贸区内先行先试，通过在局部地区进行压力测试，积累防控和化解风险的经验，探索最佳开放模式，为对外谈判提供实践依据。”国务院称。

此外，将推动修订中外合资经营企业法、中外合作经营企业法和外资企业法，研究制订新的外资基础性法律，实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式，完善外商投资国家安全审查制度。（完）

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