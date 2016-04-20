中国鼓励对外贸企业贷款并提高机电出口退税率 积极支持进口

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月20日 - 为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院周三出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。
国务院常务会议还决定，实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口。完善加工贸易政策，取消加工贸易业务审批，健全事中事后监管机制。
政府新闻稿引述会议称，要扩大跨境电子商务、市场采购贸易方式和外贸综合服务企业试点，支持企业建设境外营销和服务体系。实施支持中西部承接加工贸易转移的政策。鼓励中西部到东部招商引资，对东部地区加工贸易转移腾退用地经批准可转变为商业、旅游、养老等用途。
大众创业、万众创新方面，会议决定，建设一批高水平、有特色的双创示范基地，首批选择部分省市的一个区域，同时选择若干高校和科研院所、已有成效的生产企业、网络平台企业等建设双创示范基地，重点围绕科研经费使用制度、人才流动等开展试点，并进行动态调整。
在交通基础设施建设方面，实施百万公里农村公路建设工程和高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程，实现乡镇和建制村通硬化路、通客车，改造公路危桥，二级及以上高等级公路基本覆盖所有县城，铁路和高速公路基本覆盖市（地、州）行政中心。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)