中国鼓励对外贸企业贷款并提高机电出口退税率 积极支持进口

路透北京4月20日 - 为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院周三出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。

国务院常务会议还决定，实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口。完善加工贸易政策，取消加工贸易业务审批，健全事中事后监管机制。

政府新闻稿引述会议称，要扩大跨境电子商务、市场采购贸易方式和外贸综合服务企业试点，支持企业建设境外营销和服务体系。实施支持中西部承接加工贸易转移的政策。鼓励中西部到东部招商引资，对东部地区加工贸易转移腾退用地经批准可转变为商业、旅游、养老等用途。

大众创业、万众创新方面，会议决定，建设一批高水平、有特色的双创示范基地，首批选择部分省市的一个区域，同时选择若干高校和科研院所、已有成效的生产企业、网络平台企业等建设双创示范基地，重点围绕科研经费使用制度、人才流动等开展试点，并进行动态调整。

在交通基础设施建设方面，实施百万公里农村公路建设工程和高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程，实现乡镇和建制村通硬化路、通客车，改造公路危桥，二级及以上高等级公路基本覆盖所有县城，铁路和高速公路基本覆盖市（地、州）行政中心。（完）