明年燃料油非国营贸易进口允许量为1620万吨--中国商务部

路透北京11月4日 - 中国商务部周三称，2016年燃料油非国营贸易进口允许量为1,620万吨，当年燃料油进口允许量实行"先来先领"的分配方式。

商务部网站公布2016年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序称，已获得燃料油非国营贸易资质并获得2015年燃料油进口允许量的企业，可继续按本公告规定申领2016年燃料油进口允许量。

文件称，燃料油非国营贸易进口资质条件包括：获得进出口经营资格、办理对外贸易经营者备案登记或获得外商投资企业批准证书；拥有不低于1万吨的成品油进口码头或铁路专用线（仅限边疆陆运企业）等接卸设施所有权或使用权；拥有库容不低于5万立方米的成品油储罐或油库所有权或使用权等。

商务部强调，2016年燃料油进口允许量实行"先来先领"的分配方式。符合非国营贸易进口资质条件的企业根据实际进口需求申领燃料油进口允许量，其可申领的起始数量根据2015年燃料油进口允许量完成情况、许可证核销率设定。（完）

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