明年燃料油非国营贸易进口允许量为1620万吨--中国商务部

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国商务部周三称，2016年燃料油非国营贸易进口允许量为1,620万吨，当年燃料油进口允许量实行"先来先领"的分配方式。
商务部网站公布2016年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则及相关程序称，已获得燃料油非国营贸易资质并获得2015年燃料油进口允许量的企业，可继续按本公告规定申领2016年燃料油进口允许量。
文件称，燃料油非国营贸易进口资质条件包括：获得进出口经营资格、办理对外贸易经营者备案登记或获得外商投资企业批准证书；拥有不低于1万吨的成品油进口码头或铁路专用线（仅限边疆陆运企业）等接卸设施所有权或使用权；拥有库容不低于5万立方米的成品油储罐或油库所有权或使用权等。
商务部强调，2016年燃料油进口允许量实行"先来先领"的分配方式。符合非国营贸易进口资质条件的企业根据实际进口需求申领燃料油进口允许量，其可申领的起始数量根据2015年燃料油进口允许量完成情况、许可证核销率设定。（完）
更多细节，请点选商务部网站(here)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。