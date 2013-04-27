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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 27日 星期六 11:22 BJT

福建确诊首例人感染H7N9禽流感病例

新华社报道称，福建省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。中国已有24人因感染H7N9禽流感病毒死亡。世界卫生组织本周警告称，H7N9禽流感病毒比以前的H5N1病毒更容易传给人类。路透

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