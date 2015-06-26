对冲基金高瓴资本拟增持打车软件公司小桔快智股权

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月25日 - 据一位知情人士称，高瓴资本集团(Hillhouse Capital Group)正在与小桔快智的现有投资者洽谈，拟增持这家打车软件公司的股权。
该交易若能达成，意味着高瓴资本进一步加大对拼车市场的押注。高瓴资本是一家对冲基金，其首席执行官为中国亿万富翁张磊。其他知情人士表示，该公司最近几天已同意牵头全球打车软件行业领头羊优步(Uber)的一笔10亿美元债务融资协议。
知情人士称，高瓴资本目前持有小桔快智不到10%的股权，此次拟收购股权的规模仍不得而知。
知情人士说，高瓴资本正在与小桔快智的早期风险投资者洽谈，包括阿里巴巴集团(BABA.N)和日本软银(9984.T)在内的大型后期投资者，料不会向高瓴资本出售股权。
此次洽谈与小桔快智上周正式启动的新一轮融资计划是相互独立的。小桔快智计划融资15亿美元，但由于其股份受到投资者的热烈追捧，该公司最近几日将融资额提高到20亿美元。
接近小桔快智的消息人士此前曾淡化，高瓴资本与这两家公司的交易可能引发利益冲突的看法。小桔快智在中国市场占据主导地位。
他们表示，对优步的投资将用于其全球业务，而不是用于与小桔快智在中国市场竞争。在中国经营一家单独融资子公司的优步，仍在努力提升在中国市场的表现。
小桔快智和优步拒绝就此消息置评。高瓴资本未回覆置评请求。
中国打车软件公司领头羊滴滴打车和快的打车2月合并后，成立了小桔快智。高瓴资本对小桔快智的现有持股，源自此前对滴滴打车的投资。滴滴打车和快的打车合计占有中国90%的市场份额。
20亿美元的融资额相当于对小桔快智的估值达到150亿美元。瑞士信贷和华兴资本为该项融资案提供咨询。(完)
(编译 汪红英/王兴亚；审校 王颖/陈宗琦/许娜)
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