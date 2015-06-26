对冲基金高瓴资本拟增持打车软件公司小桔快智股权

路透北京6月25日 - 据一位知情人士称，高瓴资本集团(Hillhouse Capital Group)正在与小桔快智的现有投资者洽谈，拟增持这家打车软件公司的股权。

该交易若能达成，意味着高瓴资本进一步加大对拼车市场的押注。高瓴资本是一家对冲基金，其首席执行官为中国亿万富翁张磊。其他知情人士表示，该公司最近几天已同意牵头全球打车软件行业领头羊优步(Uber)的一笔10亿美元债务融资协议。

知情人士称，高瓴资本目前持有小桔快智不到10%的股权，此次拟收购股权的规模仍不得而知。

知情人士说，高瓴资本正在与小桔快智的早期风险投资者洽谈，包括阿里巴巴集团(BABA.N)和日本软银(9984.T)在内的大型后期投资者，料不会向高瓴资本出售股权。

此次洽谈与小桔快智上周正式启动的新一轮融资计划是相互独立的。小桔快智计划融资15亿美元，但由于其股份受到投资者的热烈追捧，该公司最近几日将融资额提高到20亿美元。

接近小桔快智的消息人士此前曾淡化，高瓴资本与这两家公司的交易可能引发利益冲突的看法。小桔快智在中国市场占据主导地位。

他们表示，对优步的投资将用于其全球业务，而不是用于与小桔快智在中国市场竞争。在中国经营一家单独融资子公司的优步，仍在努力提升在中国市场的表现。

小桔快智和优步拒绝就此消息置评。高瓴资本未回覆置评请求。

中国打车软件公司领头羊滴滴打车和快的打车2月合并后，成立了小桔快智。高瓴资本对小桔快智的现有持股，源自此前对滴滴打车的投资。滴滴打车和快的打车合计占有中国90%的市场份额。

20亿美元的融资额相当于对小桔快智的估值达到150亿美元。瑞士信贷和华兴资本为该项融资案提供咨询。(完)

(编译 汪红英/王兴亚；审校 王颖/陈宗琦/许娜)

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