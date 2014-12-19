信托保障基金公司成立 负责保障基金管理--银监会

路透北京12月19日 - 中国信托保障基金公司周五宣布成立。该公司将负责信托业保障基金的筹集、管理和使用，以化解和处置信托业风险为主要任务和目标。

中国银监会网站新闻稿表示，信托保障基金公司为保障基金的管理人，以管理保障基金为主要职责，不追求利润最大化。

“信托保障基金公司通过市场化运作，可以有效提升保障基金处置风险能力，更好地承担化解和处置信托业风险的重要任务，从而提振投资者对行业的信心。”银监会称。

银监会与财政部上周联合发布《信托业保障基金管理办法》，将成立信托业保障基金，信托公司可向保障基金公司提出申请，之后获得保障基金的有偿救助。

银监会称，信托保障基金公司由中国信托业协会联合13家信托公司共同出资设立，接受银监会的日常监管，其各项业务均需要符合资本充足率和流动性比率等核心监管指标的要求。

此外，银监会还宣布了中国信托业保障基金首届理事会的构成及职责。基金理事会是保障基金的决策机构，负责审议和决策保障基金的筹集、管理和使用的重大事项，由中国信托业协会组织产生。

此前发布的信托业保障基金管理办法指出，保障基金主要由信托业市场参与者共同筹集；保障基金的日常运用主要限于银行存款、同业拆借、购买政府债券、中央银行债券（票据）、金融债券、货币市场基金等。

银监会介绍，截至2014年三季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达12.95万亿元人民币，税后利润440.86亿元。然而，随着经济下行压力，产能过剩问题显现，以及受房地产市场变化等因素影响，2013年下半年以来，信托业风险也开始显现并逐渐增多。（完）

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(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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