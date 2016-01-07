中非产能基金注册成立 由外储和进出口行共同出资--中国央行

路透北京1月7日 - 中国央行周三称，由外汇储备、中国进出口银行共同出资设立的中非产能合作基金有限责任公司已在北京完成注册，首批资金100亿美元。

中国央行网站发布的新闻稿称，中非产能合作基金是中长期开发投资基金，将通过以股权为主的多种市场化方式，主要投资于非洲地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域。

作为中非合作系列重要举措的组成部分，中国国家主席习近平2015年12月初在南非宣布设立首批资金100亿美元的中非产能合作基金。（完）