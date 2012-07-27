两家中国私募基金成Dexia资产管理业务优先收购方--FT

路透7月26日电---金融时报报导称,两家中国私募股权基金接近敲定收购Dexia(DEXI.BR)资产管理部门的交易.之前这两家基金报出逾5亿欧元(6.15亿美元)的收购价.

据路透6月报导,Dexia寻求以大约7.5亿欧元出售资产管理部门Dexia Asset Management.

在去年10月受到比利时、法国和卢森堡政府救援後,Dexia被迫剥离业务.

金融时报援引知情人士称,中国最大私募股权基金之一--弘毅投资正联手博华资本发起收购,而且Dexia已选择这两家为优先竞购者.

交易双方已在周三巴黎会谈中达成原则性共识,料于下周签署协议.

未能立即联系到Dexia与这两家中国公司置评.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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