中国全国社保基金去年权益投资收益率逾11% 累计年均投资收益率超8%

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透北京2月16日 - 中国全国社保基金理事会周五公告称，全国社保基金去年基金权益投资收益额1,392亿元人民币，投资收益率11.43%，超过同期通货膨胀率。自社保基金会成立至去年末，基金累计投资收益额5,580亿元，年均投资收益率8.36%。
网站新闻稿称，未经注册会计师审计的初步数据显示，社保基金会管理的基金权益总额14,510亿元，负债780亿元。在基金权益总额中：全国社保基金权益12,350亿元，受托管理9省市做实个人账户中央补助资金及广东省部分养老保险基金结余资金权益合计2,160亿元。
自社保基金会成立至2014年末，基金累计投资收益额5,580亿元，年均投资收益率8.36%，超过同期年均通货膨胀率（2.42%）5.94个百分点。
此前，全国社保基金理事会副理事长王忠民曾表示，2014年全国社保基金在证券市场回报较高。（完）
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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