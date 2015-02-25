中国丝路基金注册资本超600亿元 央行行长助理金琦任董事长

路透北京2月25日 - 中国工商总局网站资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。

工商总局公布丝路基金工商公示信息显示，丝路基金股东包括梧桐树投资平台有限责任公司、国开金融有限责任公司、中国进出口银行以及赛里斯投资有限责任公司。

丝路基金的经营范围包括：进行股权、债权、基金贷款等投资；与国际开发机构、金融机构等发起设立共同投资基金；进行资产受托管理、对外委托投资等；以及国务院批准的其他业务。

中国央行此前公布，丝路基金于去年底成立，并正式开始运行；重点将在“一带一路”发展进程中寻找投资机会，并提供相应的投融资服务；丝路基金由外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资。

中国央行网站资料显示，金琦1955年生，自2010年10月起任中国人民银行行长助理、党委委员。

工商总局网站显示，梧桐树投资平台有限责任公司注册资本1亿元人民币，国家外汇管理局是单一股东；赛里斯投资有限责任公司注册资本10万元人民币，单一股东为中投公司。

第一财经日报此前援引中国央行行长周小川表示，丝路基金近日已正式开张运作，其是外汇为主的对外投资基金，比一般PE(私募基金)投资期限更长，项目中长期要体现合理回报。未来可基于行业和地域设立子基金，国内外投资者可通过市场化方式加入。

去年末，中国国家主席习近平提出，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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