资产管理行业鼓励发展符合互联网金融特征的产品--证监会官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月26日 - 中国证监会主席助理张育军周五表示，未来5年资产管理行业面临快速发展的历史机遇。基金业协会近日通过了资产管理行业的“互联网+”行动计划，资产管理行业要以此为契机，抓住移动互联时代的战略性机遇。
他在中国基金业协会2015年年会上提出，资产管理行业推进“互联网+”行动计划重点是抓好“七项措施”。措施包括加强行业互联网基础设施建设；构建O2O（线上到线下）市场运营体系；支持发展互联网金融用户端。
他并指出，措施还包括鼓励发展符合互联网金融特征的资管产品；引导和推广数据驱动的投资和决策流程；推动行业科技应用；推动资产管理行业与互联网行业的双向融合。
本周国务院常务会议通过《“互联网+”行动指导意见》，中国将用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平；并开展股权众筹等试点，将支持互联网企业上市。（完）
(发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。