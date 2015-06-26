资产管理行业鼓励发展符合互联网金融特征的产品--证监会官员

路透北京6月26日 - 中国证监会主席助理张育军周五表示，未来5年资产管理行业面临快速发展的历史机遇。基金业协会近日通过了资产管理行业的“互联网+”行动计划，资产管理行业要以此为契机，抓住移动互联时代的战略性机遇。

他在中国基金业协会2015年年会上提出，资产管理行业推进“互联网+”行动计划重点是抓好“七项措施”。措施包括加强行业互联网基础设施建设；构建O2O（线上到线下）市场运营体系；支持发展互联网金融用户端。

他并指出，措施还包括鼓励发展符合互联网金融特征的资管产品；引导和推广数据驱动的投资和决策流程；推动行业科技应用；推动资产管理行业与互联网行业的双向融合。