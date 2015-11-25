中邮基金周二起成为首家在新三板挂牌上市的公募基金

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月25日 - 中邮创业基金管理股份有限公司日前公告称，公司股票于周二（24日）在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公开转让，其由此成为首家在新三板挂牌上市的公募基金公司。
中邮基金的公告显示，中邮基金的证券代码为834344，交易方式为协议转让，华创证券为其主办券商。
证券时报的报导称，多家公募基金此前透露了挂牌新三板的发展规划，中邮基金率先完成了股份制改造，并很快披露了公开转让说明书、主办券商推荐报告等材料，在新三板挂牌进展上一马当先。
中邮基金披露的财务报表数据显示，2014年度公司营业收入为5.20亿元人民币，净利润为1.62亿元，其中，2014年年报披露的每股收益为1.62元。
在股东结构方面，首创证券持有总股本的47%，中国邮政集团持有29%，三井住友持有24%。（完）
(发稿 边竞； 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。