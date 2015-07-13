6月末基金业规模7.11万亿元 连创新高后首降--中国基金业协会

路透北京7月13日 - 中国公募基金规模在连创新高后首次出现下降。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。

基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金出现明显下降，而混合型基金则仍出现增长；其中6月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到17,728.17亿元和23,072.03亿元，较上月分别下降13%和增长8.24%。