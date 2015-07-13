6月末基金业规模7.11万亿元 连创新高后首降--中国基金业协会

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 中国公募基金规模在连创新高后首次出现下降。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。
基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金出现明显下降，而混合型基金则仍出现增长；其中6月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到17,728.17亿元和23,072.03亿元，较上月分别下降13%和增长8.24%。
此外，货币型基金6月末规模为24,113.80亿元，当月减少1,229.23亿元；6月QDII(合格境内机构投资者)基金规模亦减少至943.11亿元。
截至2015年6月底，境内共有基金管理公司97家，其中合资公司46家，内资公司51家；取得公募基金管理资格的证券公司七家，保险资管公司一家。(完)
浏览中国证券投资基金业协会网页：here
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。