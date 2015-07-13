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中国财经 | 2015年 7月 13日 星期一 18:15 BJT

6月末基金业规模7.11万亿元 连创新高后首降--中国基金业协会

路透北京7月13日 - 中国公募基金规模在连创新高后首次出现下降。中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。

基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金出现明显下降，而混合型基金则仍出现增长；其中6月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到17,728.17亿元和23,072.03亿元，较上月分别下降13%和增长8.24%。

此外，货币型基金6月末规模为24,113.80亿元，当月减少1,229.23亿元；6月QDII(合格境内机构投资者)基金规模亦减少至943.11亿元。

截至2015年6月底，境内共有基金管理公司97家，其中合资公司46家，内资公司51家；取得公募基金管理资格的证券公司七家，保险资管公司一家。(完)

浏览中国证券投资基金业协会网页：here

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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