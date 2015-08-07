中国对冲基金削减大宗商品仓位

路透上海8月7日 - 行业消息人士指出，中国对冲基金业者已经削减手上的工业金属总体仓位，认为值得发挥的作空或作多动能不大。先前一波沽空操作导致铜等金属价格暴跌，被认为与中国对冲基金业者有关。

据了解浙江敦和投资有限公司的一位消息人士称，该公司自7月初以来实际上已经暂停金属交易。据交易商称，敦和旗下管理着逾100亿元人民币(16.1亿美元)。

敦和一位高管称，大宗商品交易“现在很难作”。该高管未进一步置评。

“投资者对股市已经失去信心，但要从大宗商品中获得高回报更加不易，”兴证期货分析师李文婧称。

“大宗商品价格已经过低，拿下更多空头寸的投资者可能赔钱，而多头又不预期商品价格会反弹。”

据上述消息人士称，上海混沌投资已在过去三周减少了与铜等金属、以及石化产品有关的交易，但近期对大连铁矿石和上海螺纹钢期货开展投资。

尚无法取得混沌投资的评论。

一家小型基金的投资经理称，去年商品投资在该基金投资组合中占20%，而如今这一比例早已降至零。

基金业界人士称，目前仍受关注的一个领域是农业。一些中国基金正考虑未来几个月做多玉米、大豆和棕榈油获利，目标是从厄尔尼诺(圣婴)现象的作物灾情中获利。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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