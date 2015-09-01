中国设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金--国务院

路透北京9月1日 - 中国周二召开的国务院常务会议明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。同时决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化。

央广网报导称，会议决定设立国家中小企业发展基金，政府与市场携手增强产业创新动力。中央财政通过整合资金出资150亿元，创新机制发挥杠杆作用和乘数效应，吸引民营和国有企业，金融机构。地方政府等共同参与，建立总规模为600亿元的国家中小企业发展基金。

“通过设立母基金，直接基金，直投基金等方式，用市场化的办法，重点支持种子期、初创期成长性中小企业发展。”会议称。

基金原则上采取有限合伙制，其募资、设立、管理、收益分配、到期退出等均按市场化操作。

会议还调整最低资本金比例要求，港口等投资资本金要求由30%降低至25%，铁路等投资资本金要求25%降低至20%，管廊等国家重大项目可比规定资本金比例再降低，对产能过剩行业严格执行较高资本金比例要求，金融机构采取有扶有控的方式。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。