中国设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金--国务院

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国周二召开的国务院常务会议明确设立600亿元人民币的国家中小企业发展基金，基金采取有限合伙制，按照市场化原则运作。同时决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度，促进投资结构优化。
央广网报导称，会议决定设立国家中小企业发展基金，政府与市场携手增强产业创新动力。中央财政通过整合资金出资150亿元，创新机制发挥杠杆作用和乘数效应，吸引民营和国有企业，金融机构。地方政府等共同参与，建立总规模为600亿元的国家中小企业发展基金。
“通过设立母基金，直接基金，直投基金等方式，用市场化的办法，重点支持种子期、初创期成长性中小企业发展。”会议称。
基金原则上采取有限合伙制，其募资、设立、管理、收益分配、到期退出等均按市场化操作。
会议还调整最低资本金比例要求，港口等投资资本金要求由30%降低至25%，铁路等投资资本金要求25%降低至20%，管廊等国家重大项目可比规定资本金比例再降低，对产能过剩行业严格执行较高资本金比例要求，金融机构采取有扶有控的方式。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。