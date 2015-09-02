中州证券参与组建河南科创风投基金 延伸其投行产业链

路透上海9月2日 - 中国中型券商中州证券（中原证券）(1375.HK)董事长菅明军周三表示，将与河南省财政厅和科技厅合资组建河南省科技创新风险投资基金，首期规模5亿元人民币。该基金的成立，将延伸公司的投行产业链，增加其优质项目资源。

据他透露，在该基金首募份额中，省财政和中州证券各出一半，后期视投资需求等情况再进行增资，资金由中原证券负责在市场上募集。

他指出，该基金将覆盖河南最好的4,000多家科技创新型中小微企业，未来这些企业在基金大力支持下成长起来后，中原证券将推荐他们到控股子公司中原股权交易中心挂牌，挂牌时可得到中原证券直投子公司提供的不少于100万元的授信及股权质押融资等支持。

他说，这些科技小微企业中的优质企业，将来可以由中原证券推荐到新三板挂牌，中原证券亦可提供相应的做市等融资服务，之后可帮助他们转板到中小板或创业板，或在香港主板或创业板上市。在主板或创业板上市公司，中原证券又可拓展再融资和并购重组业务。

对于近期股市动荡对公司的影响，他说，“对公司而言，目前就是要踏踏实实地做好自己的事，最主要就是做好两件事，厚待投资者和深耕实体经济。”

他指出，股市主要是投资的场所，股票投资的收益应该来自上市公司的分红。股票投资的收益在很大程度上应取决于投资者对上市公司盈利能力和发展前景的分析和判断，而不是靠一些虚无缥缈的概念和故事，尤其是在股市大幅震荡、急剧波动的情况下，确保投资者享受可观的现金分红，更显得非常现实。

中州证券稍早在路演中已表示，上半年每股分红0.2545港元，半年股息回报率6%左右，并将于10月底或11月初兑现分红；明年5月份将兑现今年下半年的分红，预计也将保持较高的现金分红率。

中州证券周三尾市报4港元，过去三个月累计下跌44.7%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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