8月QFII A股基金业绩跌12.6% 略好于国内股票型基金--理柏

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布最新月度报告称，按实际业绩计算，8月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩大跌12.59%，略好于国内股票型基金；今年来平均业绩累计下跌6.05%，表现则逊于国内股票型基金。
报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金8月平均业绩下跌3.8%，跌幅小于国内股票型基金；今年以来平均下跌8.29%，落后于国内股票型基金。
报告并显示，中国各分类基金8月业绩普遍回落，贵金属商品基金表现相对较佳，单月平均升幅7.84%，信息技术股票基金单月平均跌幅高达17.86%，表现最差；中国股票型基金平均下跌12.96%。
今年前八个月，医疗保健股票基金平均扬升20.53%，表现最佳，金融股票基金表现最差，今年以来平均业绩反向大跌19.89%；中国股票型基金平均上涨6.63%。
亚太股市8月全数回落，中国股市上月持续大幅回落，上综指数单月重跌12.49%；累计今年以来，上综指数.SSEC已将今年以来涨势全数回吐，还反向下跌0.89%，日本日经225指数.N225今年以来上涨8.25%，表现最佳。(完)
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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