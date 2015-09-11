版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 11日 星期五 18:12 BJT

8月QFII A股基金业绩跌12.6% 略好于国内股票型基金--理柏

路透上海9月11日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周五发布最新月度报告称，按实际业绩计算，8月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩大跌12.59%，略好于国内股票型基金；今年来平均业绩累计下跌6.05%，表现则逊于国内股票型基金。

报告指出，所有境内合格机构投资者（QDII）基金8月平均业绩下跌3.8%，跌幅小于国内股票型基金；今年以来平均下跌8.29%，落后于国内股票型基金。

报告并显示，中国各分类基金8月业绩普遍回落，贵金属商品基金表现相对较佳，单月平均升幅7.84%，信息技术股票基金单月平均跌幅高达17.86%，表现最差；中国股票型基金平均下跌12.96%。

今年前八个月，医疗保健股票基金平均扬升20.53%，表现最佳，金融股票基金表现最差，今年以来平均业绩反向大跌19.89%；中国股票型基金平均上涨6.63%。

亚太股市8月全数回落，中国股市上月持续大幅回落，上综指数单月重跌12.49%；累计今年以来，上综指数.SSEC已将今年以来涨势全数回吐，还反向下跌0.89%，日本日经225指数.N225今年以来上涨8.25%，表现最佳。(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐