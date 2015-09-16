中国分级基金规模较高峰期缩水逾七成 市场去杠杆近收尾--报载

路透北京9月16日 - 中国证券报周三报导，近期中国股市大幅下挫导致分级基金规模较高峰期缩水逾七成，其中指数型分级基金的B份额规模较最高峰时缩水约80%。机构人士认为，分级基金规模的锐减表明市场风险已释放得比较充分，目前A股市场的整体杠杆水平已回到2014年末，去杠杆接近收尾。

报导并援引数据称，过去一个月，分级股票型基金B份额下跌37.28%，过去一个季度则下跌63.77%；截至15日，分级基金A份额和B份额场内规模合计为1,035.66亿份，不到本轮下跌前最高峰时的30%；指数型分级基金的B份额规模仅剩387亿份，较最高点缩水80%。

截至9月14日，两市融资余额为0.96万亿元人民币，较6月18日的高点降幅达57.8%，且近期两融余额占沪深两市流通市值的比例持续低于3%。

“除分级基金外，融资融券、场外配资等领域的去杠杆取得进展。”报导称，融资总量一般占市场总市值的2%左右，对于A股市场而言，这一比例大致相当于1万亿元的融资总量，与目前沪深两市的实际融资余额较吻合。

中证报还引用博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，总的来看，A股去杠杆进程接近收尾，估值或基本面支撑逐渐显现；近期市场如果在情绪打压下出现大幅下跌，将为反弹行情蓄势，投资者在操作上应坚持稳中求进的做法。

中国股市沪综指.SSEC周二缩量收跌3.5%，市场信心溃散中小盘个股继续领跌;上证A股当日成交2,435亿元人民币，成交额创逾七个月新低。

据证券时报报导，继稍早三只分级B触发下折后，周二在A股市场延续下跌的背景下，又有七只分级B跌破下折阈值,触发下折。

根据基金公司周二晚间披露的净值数据显示，金鹰500B、TMT B、诺德300B、NCF环保B、新能源B、环保B级、中小300B等七只分级B份额净值均跌破0.25元阈值，触发下折。

中国证监会新闻发言人张晓军此前曾表示已终止审查多空分级基金产品的申请。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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