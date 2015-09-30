大成基金多渠道促国际化业务 下一步视野将拓展至欧美

路透上海9月30日 - 中国公募基金--大成基金管理有限公司正积极进行国际化业务布局，以因应中国居民全球资产置配需求。无论是产品设计还是投资模式，大成基金均将有新的突破，下一步大成的视野还将拓展至欧美地区，通过寻求战略合作伙伴、共建投资平台、收购并购等方式开展合作。

大成基金公司首席战略官温智敏在新闻稿中透露，子公司大成国际资产管理公司除了利用量化手段搭建全球稳健增强配置的组合，以真正实现全球范围内跨区域跨资产种类（股、债、汇、商品）的配置以及积极寻求绝对收益的机会外，也在着手开发全球中概股公募基金、全球稳健增强策略产品（量化对冲策略）等产品，以求进一步丰富产品类型。

他表示，随着内地与香港两地基金互认工作的展开，大成国际已向香港证监会提交第一批南下基金的相关申请。同时，大成国际正着手准备QFII（合格境外机构投资者）资格的申请并积极开展QDII2(合格境内个人投资者)的投资管理准备工作，并就一些RQDII(人民币合格境内机构投资者)的项目开展可行性研究。

他并称，大成国际目前已获得深圳市金融管理办公室批复的QFLP（合格境外有限合伙人）资格，开始试水跨境股权投资领域。下一阶段还将申请QDIE（合格境内投资企业）资格，形成双向跨境的股权投资通道。

温智敏表示，“大成基金公司的愿景是发展成为一家世界级、全能型资产管理公司，中国投资者全球资产配置将是未来十年重要发展趋势，大成国际有志于成为中国投资者进行全球化资产配置的第一站。”

目前大成国际已陆续在亚洲开展业务合作，包括与香港诸多投资管理机构合作开发一些投资组合，与台湾永丰金控集团进行产品合作，以及与台湾、香港、日韩等销售机构建立销售合作及产品开发等。

该公司并称，大成国际接下来会将视野拓宽至全球，主要为欧美地区，通过寻求战略合作伙伴、共建投资平台、收购并购一些优秀的投资公司等方式，开展当地的业务合作，将公司的投研优势辐射到全球。（完）