9月末中国公募基金管理资产环比略增至6.69万亿元--基金业协会

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京10月19日 - 中国证券投资基金业协会周一最新发布数据显示，中国公募基金规模9月出现增长，截至9月底，公募基金资产合计6.69万亿元，较8月底上升0.06万亿元。
基金业协会网站数据并显示，分类型看，股票型基金和混合型基金均出现明显下降，其中9月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到6,331.30亿元和16,703.77亿元，较上月分别下降12.6%和6%。
此外，货币型基金9月末规模为36,695.45亿元，当月增加1,992.62亿元；9月QDII(合格境内机构投资者)基金规模增加至568.49亿元。
截至9月底，中国境内共有基金管理公司100家，其中合资公司46家，内资公司54家；取得公募基金管理资格的证券公司9家，保险资管公司1家。
中国公募基金规模在连创新高后在今年上半年末首次出现下降。此前数据显示，截至6月底，公募基金资产合计7.11万亿元人民币，单月下降0.25万亿元或3.4%。(完)
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。