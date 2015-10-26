三季度中国基金资管规模小增至32.69万亿 天弘续占公募规模鳌头

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月26日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至9月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元人民币，较二季末小增不足一成；公募基金规模方面，天弘基金以6,446亿元继续领占鳌头。
在三季度总资产管理数据中，公募基金规模6.69万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模10.17万亿元，证券公司资产管理业务规模10.97万亿元，期货公司资产管理业务规模819亿元，私募基金管理机构资产管理规模4.77万亿元。
与二季末相比，三季度公募基金规模略有缩水，而私募基金资产管理和基金管理公司及其子公司专户业务规模等增加稍明显。
另外，尽管天弘基金9月末以6,446亿元续坐公募规模首位，但较6月末的6,685亿元出现缩水；华夏基金继续排名第二，三季末规模为5,490亿元，较6月末增加逾1,400亿元；工银瑞信本次以3,912亿元的规模，取代易方达成为第三名。
中国股市沪综指.SSEC9月末缩量收涨，三季度重挫逾28%创下七年半来最大单季跌幅。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。