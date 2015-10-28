三季度中国公募基金由盈转亏6503亿 冀四季股市企稳回升--报载

路透上海10月28日 - 中国证券报周三引述天相投顾数据称，由于A股经历剧烈震荡的极端行情，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降，今年三季度，3,006只公募基金共计亏损6,502.78亿元人民币；二季度则为盈利3,644亿元。

对于后市的投资布局，部分绩优基金经理表示，四季度市场有望企稳回升，重点将布局在新兴产业和“十三五”相关的标的。

天相投顾数据显示，三季度全部公募基金中，亏损较为明显的主要是偏股型基金，低风险的债券基金和货币基金为仅有的两类实现正收益的产品。

具体而言，股票型基金和混合型分别亏损2,946.77亿元和3,699.07亿元，是主要失血点；QDII(合格境内机构投资者)、保本型和商品型基金分别亏损125.23亿元、15.73亿元和3,702.88万元。

值得注意的是，保本型基金扣减本期公允价值变动损益后的本期利润为正。低风险的货币型基金和债券型基金均实现了正收益，本期利润分别为255.01亿元、29.38亿元。

从基金公司来看，产品结构差异使得基金公司盈亏状况出现明显分化。仅有14家基金公司在三季度没有出现亏损，其中天弘基金以32.22亿元的净利润遥遥领先，其余实现正收益的基金公司产品较少，整体规模也相对较小。

三季度本期利润超过1亿元的基金公司仅有四家，分别为兴业基金、中加基金、国金基金、嘉合基金。偏股型基金规模较大的部分大型基金公司亏损最为严重。

中国股市沪综指.SSEC三季度重挫逾28%，创下七年半来最大单季跌幅。

证券投资基金业协会数据显示，截至9月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元，较二季末小增不足一成；公募基金规模方面，天弘基金以6,446亿元继续领占鳌头。(完)