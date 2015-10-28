三季度中国公募基金由盈转亏6503亿 冀四季股市企稳回升--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月28日 - 中国证券报周三引述天相投顾数据称，由于A股经历剧烈震荡的极端行情，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降，今年三季度，3,006只公募基金共计亏损6,502.78亿元人民币；二季度则为盈利3,644亿元。
对于后市的投资布局，部分绩优基金经理表示，四季度市场有望企稳回升，重点将布局在新兴产业和“十三五”相关的标的。
天相投顾数据显示，三季度全部公募基金中，亏损较为明显的主要是偏股型基金，低风险的债券基金和货币基金为仅有的两类实现正收益的产品。
具体而言，股票型基金和混合型分别亏损2,946.77亿元和3,699.07亿元，是主要失血点；QDII(合格境内机构投资者)、保本型和商品型基金分别亏损125.23亿元、15.73亿元和3,702.88万元。
值得注意的是，保本型基金扣减本期公允价值变动损益后的本期利润为正。低风险的货币型基金和债券型基金均实现了正收益，本期利润分别为255.01亿元、29.38亿元。
从基金公司来看，产品结构差异使得基金公司盈亏状况出现明显分化。仅有14家基金公司在三季度没有出现亏损，其中天弘基金以32.22亿元的净利润遥遥领先，其余实现正收益的基金公司产品较少，整体规模也相对较小。
三季度本期利润超过1亿元的基金公司仅有四家，分别为兴业基金、中加基金、国金基金、嘉合基金。偏股型基金规模较大的部分大型基金公司亏损最为严重。
中国股市沪综指.SSEC三季度重挫逾28%，创下七年半来最大单季跌幅。
证券投资基金业协会数据显示，截至9月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元，较二季末小增不足一成；公募基金规模方面，天弘基金以6,446亿元继续领占鳌头。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。