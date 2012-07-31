中国基金经理未来三个月股票建议配比降至79.4%

* 未来三个月股票建议配比回落至79.4%

* 谨慎气氛浓厚,但少数基金经理考虑抄底

* 周期板块建议配比上升

作者 林琦

路透上海7月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回落至79.4%,上月为80%.国内经济前景不明以及A股市场疲弱不堪,令基金经理谨慎气氛越来越浓厚,不过少数基金经理已开始考虑抄底机会.

本次共有九位基金经理参与调查,本月债券建议配比降至11.8%,上月为14.5%;而现金建议配比则升至8.8%,上月为5.5%.

"经济在未来仍将下降,政策可能低於预期,股市在业绩压力下难有表现,"华南一位基金经理指出.

不过上海的一位基金经理认为,经济、政策、流动性、盈利目前都处於由坏转好的拐点时期,"我们无法精确地判断转过这个弯需要多长时间,但我们可以比较确定地认为这个拐弯已看得到了."

二季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低.不过最近公布的数据,例如7月汇丰制造业PMI初值升至五个月高位,6月规模以上工业企业利润降幅缩窄,都发出国内经济企稳的新讯号.

尽管市场对於下半年降息及降低存款准备金率仍有较强预期,但有基金经理指出,若要挽救目前股市的困境,货币政策效用已不大,需要财政政策发挥更大作用,例如加大基础建设投资、结构性减税等.

中国股市沪综指.SSEC上周已跌破2,132点的中期支撑位,创下三年多以来的新低.周二早盘报2,108.459点,跌0.07%.

此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,300点,较上月调查时的2,400点下降.不过该预测值较大盘目前位置高出9%,而且有五位基金经理预测值在2,300点以上,仅有一位预测三个月後大盘仅在2,000点.

**周期板块配置上升**

在行业配置方面,金属,机械,能源,交通基建等周期板块的建议配置比例有所上升.这意味着在大盘整体疲弱之际,基金经理有意向进行部分调仓,重点是经济一旦反弹後将明显受益的周期板块.

能源板块本月调查的建议持仓比例为8.1%,上月为7.3%;金属的建议持仓比例亦由上月的7.0%提高至7.3%.

近期相当抗跌的消费类股建议持仓配比有所下降,本月值为19.4%;而受近期一些大城市限购汽车政策影响,汽车板块的建议持仓配比亦由上月的7.6%下降至6.2%.

上海一位基金经理认为,不管国内经济已经或即将企稳,地产、券商等早周期板块已有所表现.下半年,地产、券商、工程机械及水泥、煤炭等板块可能更有机会.(完)

--审校 林高丽

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