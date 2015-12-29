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中国财经 | 2015年 12月 29日 星期二 10:16 BJT

中国成立专项资金用于清理僵尸企业 首期规模或300亿--报载

路透北京12月29日 - 中国国务院稍早提出设立工业企业结构调整专项奖补资金，以加大力度化解过剩产能。据21世纪经济报导周二报导，该专项资金首期规模可能在300亿元人民币，主要用于退出过剩行业员工社保安置，推动“僵尸企业”退出。

报导援引行业人士称，对于上述专项资金的来源，在火电上网价格调低后，高耗能行业的销售电价没有调整，这部分多出来的利润，将设立工业企业结构调整专项资金。

上周召开的国务院常务会议表示，下调燃煤发电上网电价金额将重点用于支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整专项资金，支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。

工信部上周则召开会议称，明年工业增速预计6%左右，2016年将引导“僵尸企业”平稳退出，并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

中央经济工作会议已将化解产能过剩列为明年五大任务之首，提出研究制定全面配套的政策体系，因地制宜、分类有序处置，要尽可能多兼并重组、少破产清算，做好职工安置工作。（完）

(发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)

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