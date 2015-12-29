中国成立专项资金用于清理僵尸企业 首期规模或300亿--报载

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国国务院稍早提出设立工业企业结构调整专项奖补资金，以加大力度化解过剩产能。据21世纪经济报导周二报导，该专项资金首期规模可能在300亿元人民币，主要用于退出过剩行业员工社保安置，推动“僵尸企业”退出。
报导援引行业人士称，对于上述专项资金的来源，在火电上网价格调低后，高耗能行业的销售电价没有调整，这部分多出来的利润，将设立工业企业结构调整专项资金。
上周召开的国务院常务会议表示，下调燃煤发电上网电价金额将重点用于支持燃煤电厂超低排放改造和可再生能源发展，并设立工业企业结构调整专项资金，支持地方在淘汰煤炭、钢铁行业落后产能中安置下岗失业人员等。
工信部上周则召开会议称，明年工业增速预计6%左右，2016年将引导“僵尸企业”平稳退出，并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。
中央经济工作会议已将化解产能过剩列为明年五大任务之首，提出研究制定全面配套的政策体系，因地制宜、分类有序处置，要尽可能多兼并重组、少破产清算，做好职工安置工作。（完）
(发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。