中国基金：严禁开展资金池业务 暂停中信信城备案六个月

路透上海5月6日 - 中国证券投资基金业协会日前重申了对资金池业务的严厉监管态度。协会表示，今后将继续按照实质重于形式的原则对违规资金池业务进行甄别，对涉及机构从严处理，对资金池业务进行全面清理，不留死角。

刊登在协会网站上的文章内容指出，基金业协会决定对中信信诚违规开展资金池业务的行为采取暂停备案六个月的纪律处分，并责令中信信诚对有关资产管理计划进行清理和整改。

中国证券投资基金业协会强调，违规开展资金池业务违背资产管理业务本质，极易形成投资者刚性兑付预期，滑向庞氏骗局，金融风险潜藏期长，一旦爆发，就会给投资者造成重大损失，危害性极大。

协会表示，全行业要进一步认识资金池业务的危害性，严守从业底线，坚决远离灰色地带，坚决不打违规擦边球，绝不能用形式合规掩盖实质风险，绝不能脱实向虚，绝不能以投资者利益为代价而谋取机构自身利益，绝不能用眼前利益牺牲长远发展。

全行业应当以查处的典型资金池案例为戒，汲取教训，认清形势，对已经开展的资金池业务进行清理，自觉杜绝资金池业务。(完)