中国保本基金审核料趋严 反担保盛行加剧基金业风险--报载

路透上海5月12日 - 中国证券报周四报导，自去年下半年以来，国内保本基金发行规模大增，这也导致了为保本基金担保的担保机构担保额度大幅提升，而反担保盛行亦加剧了基金业潜存风险，业内估计监管层对保本基金的审核将趋严。

保本基金是去年中A股股灾以来国内发行最火的基金类型。不过近日市场有传闻由于担保额度已达上限，保本基金或面临叫停。多家基金公司表示，担保额度上限问题确实存在，但更大原因在于反担保盛行加剧了潜藏的风险，不过目前均尚未接到停发通知，不排除监管部门会严格审核申报权限。

所谓保本基金，即有担保公司保证兜底。根据相关规定，基金公司保本基金规模不能超过自身净资产的30倍；而且担任保本基金的担保人或保本义务人，为保本基金承担保证责任或偿付责任的总金额，不超过上一年度经审计净资产的10倍。从市场情况来看，反担保盛行于保本基金的产品设计中，最终还是由基金公司承担兜底条约。

报导指出，随着保本基金发行规模的快速增长，担保产品中反担保严重，监管层担心继续发行会增加行业风险。业内人士表示，反担保盛行加剧了风险，尽管从目前规模来看，从担保机构以及基金公司资产能力来看，担保上限应该还未达到，但反担保潜藏的风险不容小觑。

“上个月公司申报的保本基金审核已经通过，按计划将于近期发行，有可能成为最后一批保本基金。”一家基金公司华南区域人士向记者表示。

深圳一家公募基金内部人士表示，震荡市保本基金好发行，现在业内有可能在赶最后一拨“保本潮”，争取在监管部门的叫停文件下来前先做了。

报导指出，包括国内首只保本基金——南方避险增值基金以及建信安心保本等一些保本基金眼下正在开放申购，诺安基金旗下的诺安鸿鑫保本基金也于5月11日至6月6日期间打开二期集中申购。天天基金数据显示，当前正在发行的保本基金有鹏华金城保本混合、万家颐达保本混合、华商保本1号、中信建投稳溢保本等11只产品。 招商证券基金研究报告显示，4月份，基金公司共发行39只新基金，募集规模合计412.92亿份，其中保本基金189亿份，占月基金发行总量的46%，连续5个月占新基金销量四成以上。

大成基金表示，目前公司暂时没有收到上级部门有关保本基金暂停申报的任何文件或指引说明，因此计划中的保本基金开发进度仍然按常规进行。不过，另有多家公募则表示，对于保本基金的审核确有加严，但什么时候会被喊停还不得而知。出于风险测算，目前已有一部分基金公司暂停了保本基金的发售。（完）