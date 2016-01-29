中国监管层指导多家基金公司暂缓发行QDII新产品--消息

路透北京/香港1月29日 - 五位消息人士透露，中国监管层近期已经对多家拥有QDII（合格境内机构投资者）资格的基金公司进行指导，让其暂缓发行新的QDII产品。市场人士认为，这是当前管理资金流出大方向下的又一措施，也意味着资本流动管理放在了更重要的位置。

几位公募基金人士向路透确认，最近新报的QDII产品虽然尚在核准的QDII额度内，但被指导暂缓发行，而具体的限制时间还不确定。

“目前存量的QDII产品仍然可以发行募集，但那是早就审批的了，近期再去申请的新产品就不批了，应该是暂时性的措施。”一位公募基金高端客户业务人士称。

路透调查了解，近期仍有多家基金在发行或准备发行QDII产品，但都是此前已经获得证监会审批的存量产品。

在当前审慎管理资本跨境流出的大方向下，中国监管层已经出台一些列措施，包括：对商业银行跨境人民币资金池业务流出强化短期监管；指导商业银行严格审核转口转卖业务真实性；允许人民币NRA账户内资金转为定期存款等。

国家外汇管理局数据显示，截至去年12月25日，共有132家合格境内机构投资者(QDII)累计获得899.93亿美元额度，与上月底持平。虽然市场上QDII额度仍有需求，不过自去年3月以后外管局再未新批QDII额度。一位券商资管人士坦言，自己公司此前获得的QDII额度已基本用完，但是新申请的额度也未获批准。

对此，多位市场人士指出，QDII境外证券投资额度的核准职能在外管局，而核准额度内的产品审批职责在证监会；由此可见，防范资本外流可能已经放在更重要的位置。

不过，近期防范资本无序流出的一些指导也非长期手段。一位香港资产管理机构人士称，去年汇改后，也有国内险资投资人反映QDII产品发行受到一段时间指导。

路透已就上述消息分别联络中国证监会和国家外管局，但其均未予以立即置评。

**监管需营造稳定预期**

一家合资基金刚刚发行的QDII产品募集说明书显示，在国内高收益资产稀缺的情况下，该款产品将主要投资于离岸中国企业的美元债券。而一位险资投资经理也称，早已关注海外不动产和固定收益产品今年相对突显的吸引力。

“海外中国企业发的利率都高于国内，而国内的募资成本反而不高；而且美元汇率走强还会有额外的收益增厚。”该投资经理表示。

新指导让国内资产荒下QDII海外淘金的机会暂时搁置，带来短期影响；不过，更需关注的是政策对市场预期的扰动。对于此次监管层对QDII新产品发行节奏的控制，一些买方机构人士略感困惑。

“QDII额度早就不新增了，现在有剩余额度的基金公司也不多了，要么之前用光了，要么被收回了，总的剩余额度很少。”一大型基金公司人士称。

该人士认为，QDII未使用的剩余额度不多，即使对新产品发行进行限制，控制资本外流、稳定汇率的实际作用也不是很大；但是此次指导是在资本流动的正规渠道下进行干预，对市场预期影响更大。

此前，多位分析人士认为，近期防控资本外流意图明确，但不能说是资本跨境流动便利化的倒退，央行主要手段还是通过堵住非正常渠道的资金流出，并关注对资金流动的情况的全面掌握。

国家外管局官方微博周四则称，外汇局未对外资企业在华利润汇回设限，有媒体称“中国将限制外企在华盈利汇回”的消息不属实，外汇局相关政策无任何变化。（完）