去年全年QFII A股基金升45% 大幅超越国内同行--理柏

易方达UCITS ETF规模增至3300万美元 受益于A股可能纳入MSCI

路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。