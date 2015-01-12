去年全年QFII A股基金升45% 大幅超越国内同行--理柏

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月9日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.85%，低于上交易日收盘的20.86%。
路透上海1月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，累计2014年全年，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩大升45%，表现优于国内股票型，QFII A股基金再度展现抄底与择股之优势。
单12月，QFII A股基金平均业绩上升25.19%，亦明显优于国内股票型基金。
报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金12月平均业绩小跌1.75%，落后于国内股票型基金，累计全年平均业绩走升0.62%，亦明显逊于国内股票型基金。
中国各分类基金12月业绩多数收涨，金融股票基金单月平均扬升39.33%，涨幅最大，信息技术股票基金单月平均则逆势下跌4.75%，排名垫底；中国股票型基金当月上涨9.94%。
累计2014年全年，亚太房地产股票基金以95.33%的平均业绩表现最佳，金融股票基金平均业绩走升84.95%居次。中国股票型基金全年累计上涨32.02%。
亚太市场2014年12月涨跌互见，中国上综指数.SSEC尾劲十足，当月劲扬20.57%，居所有亚太股市之冠；累计2014年全年，中国股市倒吃甘蔗，以52.87%称霸所有亚太主要股市，熊市结束，重返牛市。
中国股市沪综指周一收报3,229.32点，跌56.09点或1.71%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京5月9日 - 中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。
路透上海5月9日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。