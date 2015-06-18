全国社保基金在二级市场投资规模已达1700亿元人民币--报载

路透北京6月18日 - 中国上海证券报周四报导称，全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，社保基金目前在二级市场中的投资规模已达1,700亿元人民币，占其资产配置份额的30%左右。

上证报援引他在2015中国证券投资基金业协会夏季论坛上的讲话称，15年期间社保基金取得年化8%以上的收益，得益于对权益投资市场的及时跟进，长期坚守和及时创新，其在二级市场中的资产配额介于25%到40%之间。

他并称，最近社保基金在中信证券H股特殊定向增发中取得了较大的折让权，让增发价格在现有市值基础上打50%的折扣，因为社保基金期限较长，资金规模较大。最近社保基金投资了蚂蚁金融5%的股权。成为全国社保基金第一单直接投资。

他同时表示，过去一两年之间，社保基金在市场低迷的时候，增大了定向增发的额度，用了600亿左右人民币参与了国有大企业的定向增发，目前已经得到了足额的回报。

中国全国社会保障基金5月底发布的年报显示，去年共计实现投资收益率为11.69％。该基金自2000年成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1，424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。