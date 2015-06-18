全国社保基金在二级市场投资规模已达1700亿元人民币--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月18日 - 中国上海证券报周四报导称，全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，社保基金目前在二级市场中的投资规模已达1,700亿元人民币，占其资产配置份额的30%左右。
上证报援引他在2015中国证券投资基金业协会夏季论坛上的讲话称，15年期间社保基金取得年化8%以上的收益，得益于对权益投资市场的及时跟进，长期坚守和及时创新，其在二级市场中的资产配额介于25%到40%之间。
他并称，最近社保基金在中信证券H股特殊定向增发中取得了较大的折让权，让增发价格在现有市值基础上打50%的折扣，因为社保基金期限较长，资金规模较大。最近社保基金投资了蚂蚁金融5%的股权。成为全国社保基金第一单直接投资。
他同时表示，过去一两年之间，社保基金在市场低迷的时候，增大了定向增发的额度，用了600亿左右人民币参与了国有大企业的定向增发，目前已经得到了足额的回报。
中国全国社会保障基金5月底发布的年报显示，去年共计实现投资收益率为11.69％。该基金自2000年成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1，424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。