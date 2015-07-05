继中国券商联合出资逾千亿救市后 公募基金倡议把握机遇

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月4日 - 中国21家证券公司周六宣布联合出资1,200亿元人民币入市后，25家公募基金也倡议把握市场机遇，加快偏股型基金的申报和发行，并根据基金契约规定，完成新增资金建仓。
刊登在中国证券基金业协会网站上的会议纪要称，25家参会公募基金将打开前期限购基金的申购，为投资者提供更多选择；同时，参会基金公司董事长和总经理承诺会积极申购本公司偏股型基金，并至少持有一年以上。
“市场经过近期大幅调整，很多股票已显示投资价值，为数千亿新增公募资金提供了难得的投资良机。”与会25家基金公司称。他们并表示对资本市场的未来充满信心，坚信集市场各方之力，完全有条件、有能力、有信心维护资本市场稳定健康发展。
中国21家证券公司稍早发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。
受杠杆资金离场冲击，中国股市沪综指.SSEC上周大幅下跌12%，无视中国央行降准降息，以及证监会多项稳定股市措施等利好。沪指周五收报3,686.9点，较6月12日高点累计跌去28.8%。
基金业协会数据显示，今年以来，尽管市场经历大幅调整，截至7月3日偏股型基金累计净值平均增长仍达31.87%；同时，偏股型基金份额大幅增长，近两周以来仍呈现整体净申购状态。
基金业协会刊登的纪要显示，参会单位包括华夏基金管理公司、易方达基金管理公司、工银瑞信基金管理公司、嘉实基金管理公司等25家公募基金公司。
刊登在中国证券业协会网站的公告显示，21家证券公司在周六的会议上一致表示坚决维护股票市场稳定发展，会议决定还包括，其中的上市证券公司将积极推动回购本公司股票，以及大股东增持。
此外，21家券商还将完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在风险可控的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作。
中国证券业协会同时发布的倡议书称：“股票市场过快上涨和下跌，都不利于市场稳定健康发展，证券公司作为市场主要参与者，必须主动承担责任，团结一致，众志成城，全力维护市场稳定。”
对于当前影响市场的各种因素，证券业协会指出，改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，居民大类资产配置的格局没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。
证券业协会并称，广大证券公司要比照21家证券公司联合公告，根据各公司情况做出相关行动；证券业协会将全力支持并督促证券公司做好维护市场稳定工作。（完）
欲浏览证券业协会公告全文，请点击中国证券业协会网站 here
欲浏览基金业协会纪要全文，请点击中国基金业协会网站 here
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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