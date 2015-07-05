继中国券商联合出资逾千亿救市后 公募基金倡议把握机遇

路透北京7月4日 - 中国21家证券公司周六宣布联合出资1,200亿元人民币入市后，25家公募基金也倡议把握市场机遇，加快偏股型基金的申报和发行，并根据基金契约规定，完成新增资金建仓。

刊登在中国证券基金业协会网站上的会议纪要称，25家参会公募基金将打开前期限购基金的申购，为投资者提供更多选择；同时，参会基金公司董事长和总经理承诺会积极申购本公司偏股型基金，并至少持有一年以上。

“市场经过近期大幅调整，很多股票已显示投资价值，为数千亿新增公募资金提供了难得的投资良机。”与会25家基金公司称。他们并表示对资本市场的未来充满信心，坚信集市场各方之力，完全有条件、有能力、有信心维护资本市场稳定健康发展。

中国21家证券公司稍早发布联合公告，将以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF（交易所买卖基金）。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘在7月3日余额基础上不减持，并择机增持。

受杠杆资金离场冲击，中国股市沪综指.SSEC上周大幅下跌12%，无视中国央行降准降息，以及证监会多项稳定股市措施等利好。沪指周五收报3,686.9点，较6月12日高点累计跌去28.8%。

基金业协会数据显示，今年以来，尽管市场经历大幅调整，截至7月3日偏股型基金累计净值平均增长仍达31.87%；同时，偏股型基金份额大幅增长，近两周以来仍呈现整体净申购状态。

基金业协会刊登的纪要显示，参会单位包括华夏基金管理公司、易方达基金管理公司、工银瑞信基金管理公司、嘉实基金管理公司等25家公募基金公司。

刊登在中国证券业协会网站的公告显示，21家证券公司在周六的会议上一致表示坚决维护股票市场稳定发展，会议决定还包括，其中的上市证券公司将积极推动回购本公司股票，以及大股东增持。

此外，21家券商还将完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在风险可控的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作。

中国证券业协会同时发布的倡议书称：“股票市场过快上涨和下跌，都不利于市场稳定健康发展，证券公司作为市场主要参与者，必须主动承担责任，团结一致，众志成城，全力维护市场稳定。”

对于当前影响市场的各种因素，证券业协会指出，改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，居民大类资产配置的格局没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。

证券业协会并称，广大证券公司要比照21家证券公司联合公告，根据各公司情况做出相关行动；证券业协会将全力支持并督促证券公司做好维护市场稳定工作。（完）

欲浏览证券业协会公告全文，请点击中国证券业协会网站 here

欲浏览基金业协会纪要全文，请点击中国基金业协会网站 here

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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