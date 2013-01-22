去年末偏股基金积极翻多 增持股票

路透上海1月22日 - 上海证券报周二报导称,根据天相的统计,国内公募基金去年末的平均股票仓位为80.16%,相比第三季末增加3.32个百分点,已然越过77%的历史平均水平.这显示,去年末偏股基金已经积极翻多、增持股票.

去年第四季,基金增持的前五大行业分别为金融保险、机械设备、房地产、建筑和金属非金属;减持的五大行业则为食品饮料、信息技术、批发零售、医药和采掘业.当季,基金对于房地产业、建筑业和金属非金属行业的合计增持超过2.75个百分点.不难看出,基金当季对固定资产投资复苏、经济回暖有所期待,由此造就了基金积极配置周期股的主要思路.

去年四季度,基金增持的前五大重仓股集中于金融地产,兴业银行(601166.SS)、浦发银行(600000.SS)、民生银行(600016.SS)、招商银行(600036.SS)四只银行股名列前茅.基金持股市值下降最快的是贵州茅台(600519.SS),当季度持股市值缩水100亿元人民币,其中88家基金清仓茅台.五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)等五家白酒公司也进入当季基金减持的前十名。

四季报还显示,70家基金公司旗下1,271只基金共计盈利1,046.27亿元;偏股型基金一改颓势,成为公募主要的盈利增长点.统计显示,股票型和混合型基金四季度分别盈利705.49亿元和204.94亿元,在各类基金中居首.

去年12月,中国股市绝地反弹,金融地产成为领涨板块,标杆指数沪综指.SSEC第四季累计上涨8.77%.

基金公司对后市预期相对乐观,基金管理规模排名前十位的公司认为,当前资本市场整体机会大于风险,市场延续上涨趋势的可能性较大,看好中国长期的经济增长,对国内经济改革充满期待,而城镇化将成为重要的投资主线.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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