焦点：中国商品基金看空金属和人民币 关注石油和农产品买入机会

图为上海一家券商营业部内的一名男子在看显示屏上的信息。 REUTERS/Aly Song

路透香港/上海1月8日 - 基金方面的消息人士称，中国大宗商品基金预测2016年工业金属价格将进一步下跌，但它们在关注农产品和石油方面的买入机会，因为价格大跌后已经接近这轮周期的底部。

由人民币贬值引发的动荡重创全球股市，许多基金经理预测人民币将进一步走软，并计划增加对冲，或者开始首次做对冲。

“我们可以肯定中国经济将增长非常缓慢，2016年人民币将贬值，”上海一家基金公司的资深交易员表示。“我们面临的最大不确定性是人民币会贬值多少，这可能使中国的金属重新估值并影响我们的押注。”

至少三家涉及大宗商品交易的大型基金押注，基本金属将因国内经济增长持续放缓而进一步走软。

然而，全球及本国制造商减少供应和中国政府收储，可能在未来一年导致周期性价格反弹。

中国基金去年减持大宗商品，转向交投火热的股市。在去年中股灾之后又重返商品市场，但他们并不认为中国引领的超级周期会再重现。

“未来几年来自其他成长经济体的需求，其规模与成长速度不会像中国过去10年那样，”上海一企业高层说。他基于公司政策拒绝具名。

他计划继续持有金属空仓，直到本地和跨国制造商开始认真抑制产量，且全球供应更加趋近于短缺。

上海一家基金交易员说，他的公司想趁机利用价格小幅波动从中牟利，今年大举建仓可能性较低。

“长期来看，我们对工业金属的看法仍偏空，因为我们不认为政府对供给侧的结构性改革，能达到所需的效果。不过我们也认为石油与石化产品期货方面可能会出现一些好机会。”

过去两年，交易商品期货的中国私募基金数量快速增加。去年上海期铜、期铝与期镍价格下跌，主要是因为空头卖压沉重，这促使部分冶炼厂呼吁限制做空金属期货。

**聚焦农业与石油**

由于厄尔尼诺(圣婴)现象的气候型态使澳洲与巴西等农产品主要出口国产量受抑，一家大型基金与一家中型基金看好农产品领域业的契机。

“农产品价格已经很低，加上供应可能容易受季节影响，这可能引发价格波动，”中国银河期货分析师梁勇表示。

不过他提醒道，机会可能有限，因全球需求仍相对疲弱且供给依旧充足。

两位基金消息人士称，继过去18个月来油价累计挫跌70%后，今年油市亦存在买入机会。

原油价格周四创下12年低点，这些基金称，他们对油价的押注2016年有可能改变路线。

“油价反弹之势可能要快于人们的预期，因地缘政治风险重现...其中包括沙特与伊朗之间的对峙。”一位独立的石油基金经理人说道。

“至于OPEC，他们是否将会维持同样的产量政策立场，还有待观察，”他补充道，其指的是此前OPEC为保卫市占率做出了不减产的决定。(完)