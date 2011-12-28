中国基金经理未来三个月股票建议配比下降至80.6%

* 未来三个月股票建议配比下降至80.6%

* 担忧经济回落对公司业绩的影响

* 消费股建议配比下降

作者 林琦

路透上海12月28日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比下降至80.6%;债券持仓和现金建议配比均有明显回升.欧债危机的恶化以及国内经济放缓增长对上市公司业绩的影响,均令基金经理投资风格趋谨慎.

本次共有九位基金经理参与调查.上月股票的持仓建议配比为84.4%.本月债券的建议配比达8.1%,上月为6.6%;现金的建议配比为11.3%,上月为9%.

上海一位基金经理指出,"我们担心经济下滑趋势下企业盈利将受影响,若无实质性政策,股市缺乏上行动力."

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,多数经济学家预计明年上半年将继续放缓.国家信息中心经济学家范剑平预计,2012年GDP增速为8.7%,并呈现前低後高的走势,明年一季度经济增速会相对较低.

不过亦有一些基金经理对明年一季度股市走势持乐观态度.

另一位基金经理指出,"资金面明年一季度可能会有所改善,目前的估值水平还行,大盘继续下滑的速度在放缓,出现下影线多起来了,说明离底部已不远."

中国股市沪综指.SSEC周三午盘报2,136.307点,跌1.38%,盘中再创逾33个月低点2,134点.

此次受访的九位基金经理有八位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,437.5点,较上月调查时的2,585.7点继续下降.这说明随着大盘逐级下探,基金经理的心理目标亦在不断修正.不过预期值较目前位置仍有逾10%的上升空间,显然大家对於明年一季度大盘出现反弹仍存希望.

八位基金经理有六位预期三个月後大盘至少可达2,400点以上,甚至有一位看高至3,000点以上,最低值为2,100点,亦离目前值不远.

本月受访的基金经理中,有五位下个月的资产配置保持不变,亦有三位基金经理预期会增持债券.

**消费股建议配比有所下滑**

在本月调查中,各板块的建议配比总体变动不太明显.消费板块的建议配比有所下滑,而金融地产、交通基建及机械等周期股因估值低,成为基金经理心目中暂时的"避风港".

消费板块本月的建议配比为24.4%,上月值为26.3%;而金融和地产板块本月的建议配比分别提高了0.8和0.6个百分点,即15.6%和8.7%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 80 82 70 80 75 85 90 88 75 80.6

债券 15 6 0 0 20 5 5 7 15 8.1

现金 5 12 30 20 5 10 5 5 10 11.3

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月

股票 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4 82.8 82.5

债券 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9 4.3 4.25

现金 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8 12.9 13.25

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 0 - 0 0 0 0 0 0 +

债券 + + 0 0 + 0 0 0 +

现金 - 0 0 0 - 0 0 0 -

4.各基金公司对於三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,200 2,400 2,300 3,000 2,100-2,500 2,500 2,400 2,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 0 6 10 5 5 5 5 10 10

消费 40 30 10 20 30 20 25 15 30

电子技术 5 9 0 5 10 5 5 5 10

金融服务 10 20 25 10 10 20 20 10 15

金属及产品 0 4 0 5 5 10 5 5 0

房地产 20 8 10 5 10 10 5 10 0

交通及基础设施 0 5 0 5 5 15 5 5 10

能源 10 6 10 5 15 5 10 5 0

机械 15 4 35 5 5 0 5 10 10

其他: 0 8 0 35 5 10 15 25 15

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月

汽车 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0 3.6 3.13

消费 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5 21.3 26.13

电子技术 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6 8.6 9.0

金融服务 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6 14.0 12.13

金属 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0 7.3 6.63

房地产 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0 7.2 6.63

交通及基础设施 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1 5.8 4.25

能源 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1 9.9 8.38

机械 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0 11.6 8.63

其它 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 10.8 15.13 (完)

--审校 林高丽

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