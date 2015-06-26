上半年中企全球股权募资849亿美元创历史新高--汤森路透

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月26日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达849亿美元，同比增长83.2%，创历年来上半年募资总额的最高纪录。
股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三类。截止周二数据，上半年中国企业在全球IPO融资达384亿美元，较去年同期增长111.4%，其中中国证券公司的IPO融资额达163亿美元，占42.5%份额。
今年以来，中国企业的增发股份筹资达439亿美元，同比增长95.9%，是有史以来半年期中国企业通过增发筹资最多的一年，其中A股市场增发筹资达243亿美元，同比增长35.7%。而上半年中国企业发行可转债遇冷，仅募集了27亿美元资金，同比下降53.6%，是2012年以来最低水平。
值得一提的是，在今年中国企业股权发行中，规模最大的六项发行均来自证券公司。华泰证券(601688.SS)(6886.HK)在今年上半年IPO募资金额居首位，该公司以指导价区间的价格上限完成其在香港的首次上市，并且行使了超额配股权，共募集资金达50亿美元。国泰君安证券(601211.SS)在上交所的IPO筹得资金48亿美元。
在中国企业股权融资的相关承销商中，高盛公司(GS.N)上半年以65亿美元的承销额跃居首位，去年同期其为第三，高盛共参与了华泰证券H股IPO、广发证券(000776.SZ)(1776.HK)H股IPO、银河证券(6881.HK)增发等八项超过10亿美元的大交易；瑞银UBSG.VX和中信证券(600030.SS)(6030.HK)则分列第二和第三位。（完）
(发稿 林琦；审校 杨淑祯)
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