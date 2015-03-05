证监会官员建议职业年金进行投资公募基金试点

路透上海3月5日 - 中国证券报周四引述全国政协委员、证监会市场部副主任王娴称，在机关事业单位养老改革有序推进之时，建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时，引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。

中国养老保险体系主要包括基本养老保险、补充养老保险和个人储蓄性养老保险三个层次，其中，补充养老保险包括企业年金和职业年金。企业年金主要针对企业，职业年金则主要针对事业单位，即公职人员的补充养老保险。

王娴介绍，从国外年金发展情况看，对于确定缴费型养老计划，都引入个人投资选择权的制度安排，将投资公募基金作为最主要的投资标的。

以美国主要职业年金制度401k计划为例，每个计划都提供5-50种产品供个人选择。截至2014年，401K投资于共同基金的资产规模为2.8万亿美元，占比超过60%，过往30年绝对年化收益率在6%以上。

中国公募基金已有近20年历史，基金产品丰富，能匹配不同人群风险偏好和收益期望，可基本满足职业年金投资需要。另外，在监管制度、信息披露等机制方面，也可满足职业年金对财产安全性要求。

此外，从财产属性上来说，年金个人账户资产属于参保人个人财产。参保人参与职业年金缴费，应享有投资决策和受益的权利。因此引入个人选择权也是必然要求。

今年1月，国务院发布关于机关事业单位工作人员养老保险改革的决定，明确机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金。职业年金的具体办法由人力资源社会保障部、财政部制定。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。