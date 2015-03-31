中国公募基金去年利润创2010年来新高 华夏基金最赚钱--报载

路透上海3月31日 - 证券时报周二报导，公募基金2014年年报今收官，受益于去年股债双牛，各类基金全年赚取利润达到5,200亿元人民币，创2010年来最高盈利水平。而华夏基金成为双料冠军，为其基金持有人带来逾500亿元利润，公司所收取的管理费超过20亿元，在行业内均排列第一。

据天相投顾对基金年报的统计显示，各类基金去年利润比2013年的1,730亿元增长了两倍，创出2010年以来最高绝对回报。其中，股票型基金成为盈利大户，全年大赚2,914亿元，贡献了去年基金利润的56%，混合型基金、债券型基金和货币型基金盈利规模也都在500亿元以上。

基金公司方面，有17家基金公司旗下基金去年盈利超过100亿元，华夏基金为持有人赚506亿元利润，成最赚钱基金公司。嘉实基金以394亿元紧随其后，易方达基金、南方基金、天弘基金和博时基金旗下基金盈利规模均超过200亿元，分列公司赚钱榜第三到第六名，工银瑞信、华安基金、华泰柏瑞和银华基金也跻身基金公司赚钱榜前十。

总体来看，前十家最赚钱基金公司旗下基金利润规模高达2,518亿元，占基金业各类基金总赚钱规模的近一半。

三大费用出现不同程度增长，但管理费增幅再度垫底。年报显示，基金支付的管理费、托管费和交易佣金分别达293.27亿元、59.08亿元和56.87亿元，合计达410亿元，和2013年相比三大费用分别增长5.86%、9.67%和13.51%。

管理费方面，共有22家基金公司去年管理费收入超过5亿元大关，超过10亿元的基金公司共有7家，华夏基金去年共取得24.38亿元管理费，排名第一，也是唯一收入超过20亿元的基金公司，依靠余额宝坐上公募规模头把交椅的天弘基金去年管理费收入达16.7亿元，仅次于华夏基金排名第二。

嘉实基金、南方基金、易方达基金、广发基金和工银瑞信基金等基金大佬去年管理费收入均超过10亿元。而从管理费收入增幅看，则以天弘基金为最，达到7.62倍。

交易佣金方面，共有19家券商获取基金分仓收入在1亿元以上，中信证券(600030.SS)(6030.HK)以3.85亿元卫冕基金分仓收入最大券商，海通证券(600837.SS)(6837.HK)以2.89亿元排名第二，前十大券商几乎占了基金总分仓收入的一半。

基金年报显示，2014年基金公司支付给渠道的客户维护费（俗称尾随佣金）规模达到50亿元，占到基金公司管理费收入的16.76%。其中22家基金公司尾佣比例超过25%，华宸未来、浙商基金、财通基金、西部利得基金、大摩华鑫和国金通用等中小型基金公司的尾随佣金比例最高，均超过四成。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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