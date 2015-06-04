鼓励地方设立创业基金 支持国有资本外资等开展创投--中国国务院

路透北京6月4日 - 中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。

政府网刊登的会议新闻稿表示，对众创空间等的办公用房、网络等给予优惠；将科技企业转增股本、股权奖励分期缴纳个人所得税试点推至全国。

会议并称，创新投贷联动、股权众筹等融资方式，推动特殊股权结构类创业企业在境内上市，鼓励发展相互保险。

会议还部署结合医药卫生体制改革，促进社会办医健康发展，将社会办医纳入区域医疗资源规划，取消数量和地点限制。支持通过股权、项目融资等筹集社会办医开办费和发展资金。将提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构纳入政府补助。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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