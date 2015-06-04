鼓励地方设立创业基金 支持国有资本外资等开展创投--中国国务院

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京6月4日 - 中国国务院常务会议周四称，鼓励地方设立创业基金，对小微企业、孵化机构和投向创新活动的天使投资等给予税收支持；发挥国家创投引导资金的种子基金作用，支持国有资本、外资等开展创投业务。
政府网刊登的会议新闻稿表示，对众创空间等的办公用房、网络等给予优惠；将科技企业转增股本、股权奖励分期缴纳个人所得税试点推至全国。
会议并称，创新投贷联动、股权众筹等融资方式，推动特殊股权结构类创业企业在境内上市，鼓励发展相互保险。
会议还部署结合医药卫生体制改革，促进社会办医健康发展，将社会办医纳入区域医疗资源规划，取消数量和地点限制。支持通过股权、项目融资等筹集社会办医开办费和发展资金。将提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构纳入政府补助。（完）
(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。