中国千亿规模级别公募基金公司增至21家 天弘基金蝉联第一

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海1月4日 - 上海证券报周一引述天相投顾数据称，截至去年末，中国公募基金规模跃升至8.34万亿元人民币（剔除联接基金），创下历史新高。千亿规模级别的基金公司数量增至21家，天弘基金管理公司以6,739.3亿元的规模蝉联第一。
在最新的前10大基金公司中，除天弘基金和华夏基金（规模为5,771.24亿元）仍稳居前二位外，之后排名有所变化，易方达（5,652.52亿元）和工银瑞信分列第三和第四，排名有所提前；嘉实基金退居第五；南方、广发、建信、中银和汇添富位居第六至第10位。
业绩方面，积极投资股票型基金和混合型基金2015年平均净值增长率分别为49.69%和42.56%，在所有开放式主动型偏股基金中，去年共有20只开放式主动偏股型基金涨幅超过100%。易方达新兴成长、富国环保和新华配置A分别以171.78%、163.06%和160.38%的涨幅排名行业前三。
在大中型基金公司中，富国基金的股票型基金以70.88%的平均业绩排名首位，汇添富、易方达和中邮基金股基平均业绩分别为66.26%、62.57%和61.93%。而从基金公司整体的主动权益类投资管理能力角度看，小型基金公司圆信永丰以76.46%的平均业绩排名首位，同样跻身前10的还有浦银安盛、银河、财通、富安达和国金等中小型基金公司。
在固收领域，华商基金表现抢眼，华商收益A和华商双债丰利A分别以23.40%和33.30%的收益率排名一二级债基年度收益率首位。
天相投顾数据统计显示，截至去年末，若算上联接基金，公募总规模则高达8.4万亿元。过去一年，公募基金规模增长3.90万亿元，增幅达到87.87%，扩容势头惊人。其中货币基金增加2.40万亿元，成为推动公募规模增长的主要动力，而货基在去年最后一个月内规模上升近万亿元，岁末“冲规模”效应明显。
在纳入统计范围的106家基金公司（含已经开展公募业务的券商保险机构）中，目前共有21家基金公司资产规模超过千亿，占据全行业总规模的70.56%，其中有12家公司规模超过2,000亿；与此同时，有34家公司规模低于100亿，其中24家规模更是在50亿元以下。
中国证券报同日引述银河证券基金研究中心数据显示，2015年股票基金（含指数基金）业绩平均上涨23.60%，其中主动股票基金平均涨46.90%，混合基金平均涨42.31%，债券基金平均上涨9.43%，货币市场基金平均涨3.58%，QDII基金平均下跌3.09%，其他基金（黄金ETF）平均跌7.29%。
在纳入统计的703只主动投资股票方向基金中，有九只基金年度收益为负，跌幅最大的一只基金则下跌17.75%。从基金管理人的整体业绩表现看，浦银安盛、富国、长信、银河、中邮创业、摩根士丹利华鑫、汇添富、交银施罗德和兴业全球等基金管理人2015年排名靠前。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。