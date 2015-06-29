中国基金业协会称将多举措推动资产管理行业与互联网融合

路透上海6月29日 - 中国证券投资基金业协会日前发布资产管理行业“互联网+”行动计划，提出多方面举措推动资管行业与互联网融合，包括以销售支付推动建立客户信息数据库、鼓励发展符合互联网金融特征的财富管理产品以及推动资产管理行业与互联网行业的双向融合等。

刊登在基金业协会网站的相关通知指出，“互联网+资产管理”，即充分利用云计算、移动互联和大数据技术，统筹和发展资产管理行业基础设施、商业模式、组织架构、业务流程和产品设计实践，持续拓展从线下到线上的资产管理平台，构建更加透明、高效和多元的资产管理行业生态链，满足民生金融、普惠金融、创新金融的“草根”诉求。

其中具体措施包括：以销售支付推动建立客户信息数据库，加强行业互联网基础设施建设，推动资产管理行业账户统一查询功能及数据互联互通。支持资产管理公司申领销售支付牌照，组建客户信息数据库；积极探索基金质押的模式和可行性，鼓励各市场主体开展基金质押试点。

构建O2O(线上线下)市场运营体系，推动资产管理机构设立金融服务平台，大力发展投资顾问，提供全方位资产配置和金融服务；参照国际共同基金费率标准，在市场有序竞争下推动逐年降低总体费率水平。

支持发展互联网金融用户端，关注长尾市场个性需求，全面解决客户获取、开户、识别、信息获取和需求聚合的问题。

鼓励发展符合互联网金融特征的财富管理产品，支持投资产品与消费场景融合；加强细分用户市场分析，丰富投资工具和投资标的，改变当前互联网金融产品限于标准化、低风险产品的局面；持续推动互联网+货币市场基金的发展，研究拓展货币市场基金支付功能，支持投资产品场景化，鼓励行业探索金融产品与消费、养老、住房、医疗、教育等领域的跨界融合。

基金业协会表示，“互联网+资产管理”处于难得的发展机遇期。公开资料显示，到2015年，中国可投资资产达到60万元人民币以上的高净值人群及大众富裕阶层人数将超过1,600万，实现2010年到2015年年均17%的增长，可投资资产总额将达到68万亿元，实现五年约22%的年均增长。

从国际经验看，高净值人群及大众富裕阶层的可投资资产与GDP比例在70%-100%之间（如美国和日本），而中国目前仅有37%，大众富裕阶层财富管理细分市场还处于初级阶段，有巨大的发展空间。而互联网全面占领各类用户入口，传统金融机构有被边缘化的趋势。

互联网与资产管理行业的衔接与融合，有利于打破传统间接融资比例过高困局，加快小型化资金需求的金融产品创新步伐，服务中小微企业投融资需求，延伸金融市场资源配置的边界，提高直接融资比例和效率。

“互联网+资产管理”有利于资产管理机构商业模式变革，激发创新活力；并有利于更好满足公众财富管理需求，服务养老体系。

行动计划还指出，通过负面清单等底线管理模式，提高资产管理产品备案效率；鼓励资产证券化产品的发展壮大；鼓励资产管理机构发展量化对冲产品，提高行业绝对收益产品的管理能力；大力发展FOF(基金中的基金)产品，以私募FOF为试点，引导产品投资运作和费率标准规范化，推动信息披露内容格式化、标准化，进而全面发展公募、非公募FOF和MOM产品。

推动上市公司信息披露标准化，研究推广数据驱动的投资和决策流程；大力发展外包服务机构，鼓励资产管理行业非核心业务外包，利用云技术降低成本、节约资源。

此外，推动资产管理行业与互联网行业的双向融合，培育一批具有行业影响力的互联网金融创新型机构；引导互联网企业与业内各类机构的多元合作；鼓励资产管理机构通过子公司或独立事业部的方式开展互联网金融业务试点。(完)

参看相关细节，请点选中国基金业协会网站 here

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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