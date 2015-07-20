市场热谈：中证金千亿短融缓发或为救市成功标志 稳信心后制度建设应居首

作者 李贺

路透北京7月20日 - 中证金1,000亿元短融发行计划暂缓，明确传递出中国救市成功的信号。市场人士并指出，在股市稳定后，监管层接下来的工作重心将转入如何完善股市的制度性建设，这才是资本市场长治久安之大事。

而据央行上周在银行间市场净回笼450亿元的举动来看，此次短融暂缓发行的原因并非因为流动性紧张，唯一可以解释的，是相对于市场实际的流通市值，救市所需的资金可能并不需要这么多。

目前市场有关中证金获得资金的市场传言甚多，从最初的2.5万亿到3万亿，再到4万亿令人眼花缭乱。

“没有必要在弄了，现在股市本身的市场流动性挺好的，有涨停也有跌停，近期没有必要再发短融。”某中大型券商人士称。

一位银行人士也表示，当初救市的初衷是打破因去杠杆导致的连环股市下跌的“负反馈”，股市稳定后的确不再需要这么多钱，“你不可能再靠流动性，把市场重新推回5,200点吧。”

四位消息人士周一对路透表示，中证金原定于近日发行1,000亿元人民币短期融资券，并在上周向市场中的各大机构征询过意见，但目前已被告之募资计划延期。

一位了解情况的消息人士称，本次发行由招商银行(600036.SS)(3968.HK)作为主承销，计划发行1,000亿元，期限三个月，票面利率为4.4%。

“上周说要发的，还来问过我们的意见，可不知为何没消息了。”一位大型银行的市场人士表示。

另一位来自银行的消息人士也称，本来上周要发行，后来却被告之延期了，只听说是“还没批下来了，在等通知”。

路透暂未获得来自中国证监会相关部门的置评。中证金已于救市初期获准发行了800亿元短融。

另有几位银行业人士表示，多家银行给证金公司的同业拆借有三个月、六个月和一年三个期限，利率分别为4.5%，4.8%和4.9%；均为信用贷款。

中国股市自6月12日创出5,170点本轮行情的新高后，便出现回调走势，由于杠杆融资的规模很大，A股呈现断崖式的下跌。监管层强力出台各项政策进行救市，中证金发行短融便是筹资方式中的一种。

**救市策略渐调整**

中国财政部副部长朱光耀上周六表示，鉴于股市的动荡程度，中国出手干预以稳定市场是合理的做法；如今要对已发生的事进行评估，以帮助制定应对未来市场动荡的政策。

上述大型券商人士并表示，之前股市是天天跌停，需要极端拉涨停的方式来稳定信心，现在每天都比较正常，除了个别股票复牌疯长，其他都是有涨有跌，体现市场流动性恢复后应该的情况，没必要一定恢复到某个点位，有流动性就没有问题。

此前，中国A股市场经历了近半个月的持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。沪综指自6月12日触及5,178.191高点以来，累计最大跌幅已逾三成。为稳定市场防范金融风险，国务院各部委更是密集出台多项重量级政策。其中，中国央行指出，积极协助中国证券金融公司通过多种方式获得充足的流动性，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

上述券商人士并表示，目前市场不缺流动性，券商向中证金获取资金的动力也不强，券商以6%上下的固定成本融资，再投向权益类领域，风险不小，券商策略基本还是在救市资金用完后，用自有资金买点，不愿再借钱。

近期市场企稳后，监管层连续出台政策，对此轮股市暴跌重要原因之一的杠杆问题予以整治。证监会此前称，中国证券登记结算公司应当严格落实证券账户实名制，严禁账户持有人通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

而据市场人士反映，中国银监会也于近日召开会议，召集主要银行、信托公司对其资金入市的渠道以及规模进行摸底。

一位券商人士指出，近期监管层清理配资杠杆政策的行动，显示出当下监管层对市场的判断和稳定市场的策略发生了一些变化。

平安证券研报指出，在证监会、中登相继公布相关法规表态清理场外配资之后，清理配资已是多部委联合的趋势。

证券时报此前刊发评论员文章称，此次监管层下决心清理场外非法配资，正当其时，应从严从速。当前市场信心不断恢复，投资者资金不断涌入，在此时，正是立下规则以防前车之鉴，防范不合规配资资金再度介入的良好时点。（完）

(审校 毕晓雯)

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