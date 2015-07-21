二季度中国公募基金盈利达3,644亿元 环比下降约26%

路透上海7月21日 - 证券时报周二报导，今年二季度中国股市整体向好，但由于季末市场出现极端行情，公募基金的收益较一季度相比有所下降。天相投顾统计数据显示，二季度各类基金盈利达到3,644亿元人民币，较一季度收益下降约26%；其中偏股基金贡献了总盈利的九成。

在偏股型基金中，股票型基金盈利2,083亿元，占二季度基金总盈利的57.1%；混合型基金紧随其后，大赚1,122亿元，贡献基金盈利的30.79%，二者利润总和3,205亿元，占基金总盈利的87.95%。

值得一提的是，6月中下旬市场的极端行情让偏股型基金受到一定程度的影响。股基的盈利额由一季度的3,135亿元骤降到二季度的2,083亿元，下降幅度为33.55%，而仓位灵活的混合基金也受到市场极端行情的影响，二季度的收益由一季度的1,412亿元下降到二季度的1,122亿元，同比下降幅度为20.53%。

沪综指二季度涨幅一度高达38%，不过6月末因获利回吐及融资盘平仓等压力，A股市场大幅下跌，至二季度末沪综指累积涨幅仅14.12%。

二季度其他类型基金总体表现也比较平淡，货币型和保本型基金利润微涨，二季度盈利分别为236亿元和47.26亿元，二季度QDII（境内合格机构投资者）基金盈利大幅下滑，盈利额仅为0.091亿元。债券型基金盈利则出现大幅上涨，盈利额为154.36亿元。而大宗商品市场持续的低迷使得商品型基金的收益仅为82.1万元。

具体到基金公司，在已披露二季报的94家基金公司中，有90家基金公司获得正收益，盈利超过百亿的基金公司共有九家，相比一季度减少6家，收益超过200亿的有三家，相比一季减少3家。

嘉实基金公司旗下基金二季度总体盈利达256.19亿元，在所有基金公司中高居第一。紧随其后的华夏基金，二季度盈利达到247.89亿元，以微弱的差距惜败第一名的嘉实基金，汇添富基金以208.17亿元的收益排名第三，易方达基金、广发基金和南方基金等其他六家基金公司旗下基金总体盈利规模也都超过100亿元。

单只基金方面，超过九成以上的基金产品实现盈利，其中盈利规模最大的是天弘增利宝货币基金，大赚68.57亿元。华泰300ETF二季度盈利60.42亿元，成为最赚钱的偏股基金。

从盈利榜单看，一些大型打新基金的盈利也相当不错，相当部分打新基金上半年收益率已经超过15%。但因为这些基金混杂在混合型基金中，没有独立作为一个类型统计。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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