中国发改委安排今年第三批专项建设基金总额2,000-3,000亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国湖北孝南经济开发区官网信息显示，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿，分五大类共33个专项。
网站新闻稿称，各地各部门要千方百计落实国务院“促投资、保增长”的经济决策，积极争取更多专项建设基金，及时投入到各相关建设项目当中，促进各项工程建设持续有序推进。
“重点抓好政府必须投资又缺乏资金的项目，特别是水利工程、旅游基础设施、相关棚户区迁建工程、城镇供水、雨污分流、福利院等项目的申报工作。按照“三年滚动”的工作要求，要进一步完善专项建设基金项目库。督促已经获得批准的第一、二批专项建设项目基金尽快使用，继续做好第三批的申报工作。”新闻稿称。
中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值。今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。
此前中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目。国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。（完）
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(发稿 李铮 ；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。