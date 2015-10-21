中国发改委安排今年第三批专项建设基金总额2,000-3,000亿元

路透北京10月21日 - 中国湖北孝南经济开发区官网信息显示，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿，分五大类共33个专项。

网站新闻稿称，各地各部门要千方百计落实国务院“促投资、保增长”的经济决策，积极争取更多专项建设基金，及时投入到各相关建设项目当中，促进各项工程建设持续有序推进。

“重点抓好政府必须投资又缺乏资金的项目，特别是水利工程、旅游基础设施、相关棚户区迁建工程、城镇供水、雨污分流、福利院等项目的申报工作。按照“三年滚动”的工作要求，要进一步完善专项建设基金项目库。督促已经获得批准的第一、二批专项建设项目基金尽快使用，继续做好第三批的申报工作。”新闻稿称。

中国三季度国内生产总值（GDP）一如市场预期跌破7%，创下六年半以来最低值。今年若要保持7%左右的GDP增速，稳增长政策还会进一步加码，加大财政对基建建设的支持力度，四季度降准和降息皆有可能。

此前中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目。国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。（完）

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