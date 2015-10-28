热点问答：中国专项建设基金投向扩围至产业资本考量几何？

路透上海10月28日（作者 边竞） - 近期中国稳增长政策的进一步发力，专项建设基金随之动作频频再度引发市场关注，第三批至多3,000亿元的额度出炉，而多家A股上市公司称获得国开发展基金投资，则显示专项建设基金的投向范围已不仅局限于此前的地方基建项目，而开始向产业资本扩展。

分析人士指出，从最近获得专项建设基金投资的上市公司看，主要集中在战略新兴制造业以及国家重点推动的地下管廊改造等方向，这表明在保证必要的基建投资基础上，定向为符合政策导向的产业资本注资，培育新的增长点及扶植产业升级，亦是未来稳增长的重要着眼点。

他们并谈到，从专项建设基金的推进速度明显超出预期来看，为经济托底的政策决心较为坚定，未来若有需要，专项建设基金规模仍会有不小的扩张空间。

华创宏观团队指出，专项建设基金注资产业资本模式是产业政策和财政政策的配合，实质是财政贴息推进稳增长。旨在解决稳增长要上项目，但项目资本金却严重不足的问题。“目前，这笔资金的杠杆撬动率可以达到5倍。”

国家发改委9月时表示，第一批专项建设基金已投放到位，第二批在9月底前实现投放。而上周据地方政府网站信息显示，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿元，分五大类共33个专项。

中金债券研究团队表示，三季度经济仍出现明显下行，尤其是9月份投资单月增速降至较低的个位数，对稳增长不利。因此发改委增加年内专项金融债的发行量；如果后续经济数据不明显改善，不排除年内第四批发行的可能性。

汽车零部件生产商--万向钱潮(000559.SZ)周二公告称，国开发展基金有限公司将以现金方式对其下属全资子公司--万向精工进行单方面增资，增资金额为2.686亿元人民币，增资完成后拥有万向精工16.67%的股权，投资期限15年。

今日卧龙电气(600580.SS)亦表示，国开发展基金将以6,000万元对旗下企业升级改造项目以增资方式进行夹层投资，投资期限10年。

夹层投资是指通过股权方式为目标公司提供阶段性资金支持，投资收益由目标公司通过分红或由目标公司其他股东（或第三方公司）提供补足实现。夹层投资的主要特点是约定收益，投资协议应确定投资收益水平，且明确当目标公司分红未达到约定收益要求时，由目标公司其他股东（或第三方公司）将差额部分直接支付给基金。

而此前重庆港九(600279.SS)、宝鼎重工(002552.SZ)、兴蓉环境(000598.SZ)和金龙汽车(600686.SS)9月末曾先后公告，旗下子公司或母公司获得国开发展基金相关投资。

国开发展基金有限公司注册资本500亿元，是国家开发银行下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

随着脱胎于专项金融债的专项建设基金规模日渐庞大，以及投资项目的进一步拓展，市场对于其演变进程也颇为关注，以下是一些相关热点问题的问答。

**专项金融债和专项建设基金的关系**

路透7月末曾援引消息人士称，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，期限有望超过10年，并将分批发行。而为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。

随后明确的具体操作路径为，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券利率的90%给予贴息，国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

专项金融债之所以选择向邮储银行定向发行，主要是由于其的存贷比远低于同业平均水平，可投资资金相当充足。

邮储银行副行长徐学明7月曾透露，该行整体存贷比达到38.9%，预计三至五年内将达到或接近国有大行水平。

中金债券研究团队指出，专项金融债募集的资金作为股权注资到企业或者项目中，按照项目启动一般需要30%-35%的股权，后续会拉动60%-70%的配套债权融资。假设专项金融债发行1万亿，那么会拉动大约2-3万亿后续的配套债权融资。

中金并表示，在8-9月份集中发行专项金融债时，9月份政策性银行也发放了较多配套贷款，推动9月份贷款增量上升。总体上来看，如果专项金融债集中在8-10月份发行，那么9月到11月份贷款可能也会比较集中体现出来，近两月的贷款增量可能高于季节性，推动社融增速有所回升。

民生证券固收团队李奇霖、李云霏认为，目前来看，专项金融债解决了货币宽松的“水”淤积于银行间的问题。

他们谈到，一方面，实体有效融资需求不足；另一方面，银行风险偏好下行速度太快，经济下行过程中的资产配置“逃往质量”效应在发生作用，安全类资产像利率债、高等级信用债和政府担保的债权资产是资金追逐的对象，而具有不确定的“转型类”资产出现融资难和融资贵的问题。

而专项金融债体现为财政发力，政策着力点在于提高实体有效融资需求，并植入政府信用缓释金融机构风险偏好弱的问题，有助于从“宽货币”向“宽信用”转换。

华创宏观团队则认为，之前有三年1万亿专向金融债的说法，但按目前的筹措投入节奏，并没有一个所谓的“天花板”存在，应该还是取决于中国经济的企稳状态。

**专项金融债资金成本**

专项金融债的一大亮点是财政给予大力度的贴息，一方面为了向实体经济注入低成本资金，有效带动相关投资，资金投向的项目收益率要维持低位，实际等同于软贷款。

而另一方面，作为市场主体的邮储银行，承接专项金融债也必然要有合理的收益要求，其持有专项债的实际收益率与项目收益率的落差也主要是财政贴息所承担的。

软贷款是指作为政策性银行，可以通过政府或国有公司的融资平台进行贷款，其贷款允许用于国家确定的重点建设项目的资本金或股本投入，与商业银行贷款相比，软贷款利息低，还款期限长。

财新网此前曾报导，前两批由国家开发银行[CHDB.UL]及农业发展银行发行的专项建设债，以项目收益率计算的年利率为1.2%。

而近期获国开发展基金注资的多家上市公司亦均表示，在投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。

另有市场传言称，目前为止已发行了三期专项债，期限包括5-20年的固息及浮息品种，其中10年品种利率（即邮储银行持有的收益率）介于3.50%-3.70%左右。

光大证券首席债券分析师张旭谈到，专项金融债的实际收益水平基本上是参照10年国开债利率，“再低的话邮储不开心。”

**专项建设基金投向扩围的主要着眼点**

华创宏观团队表示，从近期获得股权投资的多家上市公司来看，资金投向主要是近两年发改委划定的需要扶持的行业，比如战略新兴产业、工业制造2025、地下管廊等。

民生证券固收李奇霖、李云霏也指出，目前来看，监管层既要“稳增长”又要“调结构”，稳增长要求需要新的经济总需求来托底经济，缓释实体集中去杠杆和去产能的压力，调结构要求避免停留在老路上，避免导致进一步地债务攀升、产能过剩和结构不合理的现象。

他们进一步称，从上市公司的公告来看，专向金融债以股权注入上市公司的资金投向了新能源汽车（金龙汽车）、环保（兴蓉环境）、零部件制造（万向钱潮）等领域，专项金融债希望通过打造新的经济总需求，培育新的产业链，实现经济稳增长和结构调整的的双向效果。

此外，通过公共部门杠杆扩张缓解企业资产负债率过高的问题。企业资产负债率过高的背景下普遍“缺资本”，此前国务院已经下调了项目投资资本金要求，而专项金融债是通过公共部门杠杆扩张置换企业杠杆，以股权注资的形式直接降低企业部门资产负债率，可以撬动更多项目上马。

中金债券研究团队则认为，专项金融债对经济有一定推动作用，但总效应还需要看经济的其他部分。目前的刺激方案主要通过政策性银行来发力，大部分银行和其他金融机构并无明显感受到实体经济融资需求的恢复。体现在贷款增量层面，今年以来政策性银行的贷款份额有所上升，尤其是9月更为明显。因此专项金融债仍是局部发力，而非经济全面改善。

中金建议，从长远来看，有效的政策发力仍需要中央政府加大债务杠杆，大幅提升赤字规模，类似于美国次贷危机后美国财政部的做法，将社会债务部分转移到中央政府身上，而不是将债务继续增加在企业和地方城投平台身上。专项金融债的本质是财政出贴息，但真实的债务杠杆仍是落在企业和城投平台上，可持续性有待观察。

**对债市的影响**

中金还认为，专项金融债对债市的负面影响不会很明显，债券牛市仍将延续；专项金融债主要是定向发行而不是市场化发行，避免对市场的直接冲击，本身就体现了政府对债市的呵护。

而经济尚未企稳，债务融资成本如果因为债券发行增加而上升，必然不是政府和监管机构所愿意看到的。如同今年地方政府债大量发行对收益率有一定推升压力时，各监管机构都一起协同来缓解其对债市的冲击，专项金融债的原理相同。监管机构会避免其发行对市场的冲击，货币政策也会继续宽松来引导社会融资成本的下降。

民生证券则指出，目前政策基调从宽货币转向宽信用的意图是十分明显的。考虑到此前债券长端收益率加速下行，目前的绝对收益率水平脱离了金融机构的负债成本。不过宽信用后不意味着货币宽松的终结，债市长端走熊概率不大，后续会转向震荡行情。

他们并预计，在稳增长+防风险+货币宽松的背景之下，长端利率走向震荡，期限利差有望再度变陡，维持高等级信用债杠杆套息策略。稳增长+防风险+货币宽松和低利率的组合有利于风险偏好强化，大量货币会追逐供给较少的标的，供给稀缺的金融资产会因此受益。（完）